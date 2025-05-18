HANA、新曲「Burning Flower」の新アーティスト写真公開。CHIKA・YURIのビジュアル変更も
HANAが、6月9日に配信リリースする新曲「Burning Flower」の新アーティスト写真を公開した。
「Burning Flower」は5月3日に出演した＜VIVA LA ROCK 2025＞でサプライズ披露され、メンバー自身がコレオグラフを担当し、サビに繰り返される「あっちー」が中毒性を誘うダンサブルな1曲だ。
公開されたアーティスト写真は、夜の砂浜で燃え上がる炎に囲まれて撮影したカットとなっている。ヘアチェンジを含めたメンバーの最新ビジュアルにも是非注目してほしい。
リリース情報
2025年6月9日（月）配信開始
＜1st FANMEETING 『HANA with HONEYs』＞
8月1日（金）愛知・Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館 フォレストホール
8月7日（木）大阪・オリックス劇場
8月8日（金）大阪・オリックス劇場
8月11日（月・祝）福岡国際会議場メインホール
8月12日（火）福岡国際会議場メインホール
8月19日（火）神奈川・ぴあアリーナMM
8月20日（水）神奈川・ぴあアリーナMM
◆チケット
HANA Official Fan Club先⾏：5⽉20⽇⽕）18:00〜
※詳細は追って発表致します。
※同行者の方もHANA Official Fan ClubもしくはB-Town＜Architect / Resident＞会員限定となります
ライブ情報
日程：2025年5月29日（木）
会場：Kアリーナ横浜
◆＜SUMMER SONIC 2025＞
日程：2025年8月16日（土）TOKYO、17日（日）OSAKA
会場：ZOZO マリンスタジアム & 幕張メッセ
万博記念公園
◆＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025＞
日程：2025年9月13（土）
会場：千葉市蘇我スポーツ公園
関連リンク
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