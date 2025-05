HANAが、6月9日に配信リリースする新曲「Burning Flower」の新アーティスト写真を公開した。「Burning Flower」は5月3日に出演した<VIVA LA ROCK 2025>でサプライズ披露され、メンバー自身がコレオグラフを担当し、サビに繰り返される「あっちー」が中毒性を誘うダンサブルな1曲だ。公開されたアーティスト写真は、夜の砂浜で燃え上がる炎に囲まれて撮影したカットとなっている。ヘアチェンジを含めたメンバーの最新ビジュアルにも是非注目してほしい。

2025年8月1日(金)愛知・Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館 フォレストホール8月7日(木)大阪・オリックス劇場8月8日(金)大阪・オリックス劇場8月11日(月・祝)福岡国際会議場メインホール8月12日(火)福岡国際会議場メインホール8月19日(火)神奈川・ぴあアリーナMM8月20日(水)神奈川・ぴあアリーナMM◆チケットHANA Official Fan Club先⾏:5⽉20⽇⽕)18:00〜※詳細は追って発表致します。※同行者の方もHANA Official Fan ClubもしくはB-Town<Architect / Resident>会員限定となります

<1st FANMEETING 『HANA with HONEYs』>

ライブ情報



◆<ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN>日程:2025年5月29日(木)会場:Kアリーナ横浜◆<SUMMER SONIC 2025>日程:2025年8月16日(土)TOKYO、17日(日)OSAKA会場:ZOZO マリンスタジアム & 幕張メッセ万博記念公園◆<ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025>日程:2025年9月13(土)会場:千葉市蘇我スポーツ公園