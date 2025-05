HEY-SMITHが、全国ツアー<WELCOME “TWO” CAFFEINE BOMB TOUR>と<HAZIMAZA EXTRA SHOW>の開催を発表した。<WELCOME “TWO” CAFFEINE BOMB TOUR>は、9月17日の神奈川・KT Zepp Yokohamaを皮切りに、10月10日の柏PALOOZAまで10公演を敢行する。ツアータイトルも、現在開催中のツアー<WELCOME TO “CAFFEINE BOMB” TOUR>から“TWO”に変化をしており、対バンなど今後の詳細発表を楽しみにして欲しい。

<WELCOME “TWO” CAFFEINE BOMB TOUR>

2025年

9月17日(水)神奈川・KT Zepp Yokohama

OPEN17:30 / START18:30



9月24日(水)福岡BEAT STATION

OPEN17:30 / START18:30



9月26日(金)香川・高松オリーブホール

OPEN17:30 / START18:30



9月27日(土)広島LIVE VANQUISH

OPEN17:30 / START18:30



9月29日(月)愛知・名古屋DIAMOND HALL

OPEN17:30 / START18:30



10月1日(水)京都MUSE

OPEN18:00 / START18:30



10月2日(木)岐阜club-G

OPEN17:30 / START18:30



10月7日(火)宮城・仙台MACANA

OPEN18:00 / START18:30



10月9日(木)茨城・水戸LIGHT HOUSE

OPEN18:00 / START18:30



10月10日(金)千葉・柏PALOOZA

OPEN17:30 / START18:30



※全公演対バンあり・後日発表

・チケット(全公演共通):前売4,600円(全自由・ドリンク代別)

・オフィシャル先行:6月1日(日)23:59まで

https://eplus.jp/heysmith/

特設サイト:https://hey-smith.com/wtcbtour/



<HAZIMAZA EXTRA SHOW>

2025年10月21日(火)東京・Zepp Haneda

OPEN17:30 / START18:30

※対バンあり・後日発表

・チケット:前売5,000円(1Fスタンディング/2F指定席・ドリンク代別)

・オフィシャル先行:6月1日(日)23:59まで

https://eplus.jp/heysmith/

<HEY-SMITH Presents OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025>

日時:2025年10月25日(土)・26日(日)

会場:大阪・泉大津フェニックス

時間:OPEN9:00 / START10:30

出演:HEY-SMITH(両日出演)

Ballyhoo!!(U.S) / coldrain / Crossfaith / dustbox / ELLEGARDEN / ENTH / GOOD4NOTHING / HERO COMPLEX / Ken Yokoyama / KOTORI / KUZIRA / Mad Caddies(U.S) / Saucy Dog / SHADOWS / SHANK / SiM / SIX LOUNGE / THE ORAL CIGARETTES / Wienners / キュウソネコカミ / ハルカミライ / ヤバイTシャツ屋さん / 04 Limited Sazabys / 10-FEET

[MC]:R藤本(両日出演)

[Performance]:team GOOD SKATES(両日出演)

チケット:各1日券:\9,600 / 2日通し 券:\18,000

HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025 特設サイト:https://haziketemazare.com/2025/

リリース情報

DVD & Blu-ray

『HEY-SMITH Document Film -Goodbye To Say Hello-』

DVD / 4,950円(税込)

Blu-ray / 6,050円(税込)



◆法人別先着予約購入特典

・タワーレコード:オリジナルクリアファイル

・Amazon.co.jp:L判ビジュアルシート

・楽天ブックス:オリジナルスマホリボン

・セブンネットショッピング:オリジナルサコッシュ

※特典は先着の付与となりますので、なくなり次第終了となります。 予めご了承ください。

※一部店舗に取扱いのない店舗がございますので、ご予約・ご購入時にご確認ください。

※ECサイトでご予約の場合、特典付き商品をご希望の場合は必ず特典付きカートからご注文下さい。

※一部ECサイトでは予約済み商品がキャンセル不可の場合がございますのでご注意ください







<WELCOME TO “CAFFEINE BOMB” TOUR>

2025年

5月19日(月)大阪・心斎橋BIGCAT OPEN17:30 / START18:30

w/Dizzy Sunfist、PEE WEE GASKINS(INDONESIA)



5月20日(火)愛知・名古屋DIAMOND HALL OPEN17:30 / START18:30

w/Dizzy Sunfist、PEE WEE GASKINS(INDONESIA)



5月22日(木)神奈川・川崎CLUB CITTA’ OPEN17:30 / START18:30

w/Dizzy Sunfist、PEE WEE GASKINS(INDONESIA)



5月23日(金)宮城・仙台Rensa OPEN17:30 / START18:30

w/SHADOWS、Dizzy Sunfist



チケット:全公演ソールドアウト

https://hey-smith.com/wtcbtour/

関連リンク

◆HEY-SMITH オフィシャルサイト

◆HEY-SMITH オフィシャルYouTubeチャンネル

◆HEY-SMITH オフィシャルX

◆HEY-SMITH オフィシャルInstagram

◆<HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025>特設サイト

さらに、HEY-SMITH主催の<HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025>の前哨戦とも言える<HAZIMAZA EXTRA SHOW>を10月21日に東・Zepp Hanedaにて開催することも発表した。どちらもチケット先行もスタートしており、6月1日までとなっているのでチェックして欲しい。HEY-SMITHは現在、全国ツアー<WELCOME TO “CAFFEINE BOMB” TOUR>を開催中だ。そして5月14日には、初のドキュメント映像作品『HEY-SMITH Document Film -Goodbye To Say Hello-』をリリースしているので、こちらもチェックしていただきたい。