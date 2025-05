ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2025年5月16日から全国のゲームセンターなどに順次展開される、サンリオキャラクター「はなまるおばけ」グッズを紹介します!

セガプライズ サンリオ「はなまるおばけ」グッズ

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

投入時期:2025年5月16日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「サンリオキャラクター大賞2024」に、初登場ながら14位にランクインした「はなまるおばけ」

今日もがんばった”あなた”にハナマルをくれる、不思議なおばけです。

そんな「はなまるおばけ」のグッズが、セガプライズから続々登場。

2025年5月は「まるまる」の大きなぬいぐるみとミニサイズのフェイスポーチがラインナップされます☆

はなまるおばけ LLぬいぐるみ

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

サイズ:全長約27×30×36cm

種類:全1種(はなまるおばけ)

「はなまるおばけ」の大きなぬいぐるみが登場!

赤いハートを抱っこした、キュートな姿に注目です。

はなまるおばけ ミニフェイスポーチ

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

サイズ:全長約11.5×2.5×10cm

種類:全5種(にこにこ、ノーマル、ウインク、おねむ、きょとん)

色々な表情がかわいい「はなまるおばけ」のポーチ。

こちらも思わず笑顔になれる、「はなまるおばけ」の魅力いっぱいのプライズです。

サンリオの注目キャラクター「はなまるおばけ」のかわいらしいグッズ!

2025年5月16日より全国のゲームセンターなどに順次登場するセガプライズ「はなまるおばけ」グッズの紹介でした。

