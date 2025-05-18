±³¤À¤í¡ªº´Ìî³¤½®¡¢¸¸¤Î¡È½é¥¢¥·¥¹¥È¡É¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤â¤¦¥´¡¼¥ë¤Ç¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¡ÖÆ°¤½Ð¤·´°àú¡×Ä¶²ÃÂ®¥é¥ó¤«¤é¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥·¥¹¥È¤¬VAR¤Ç¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Þ¥¤¥ó¥Ä 2¡Ý2 ¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5·î17Æü¡¿¥á¡¼¥ô¥¡¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄ¶²ÃÂ®¥é¥ó¤«¤é¸¸¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥·¥¹¥È
¡¡¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFº´Ìî³¤½®¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ºÇ½ªÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é¥¢¥·¥¹¥È¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ë¤è¤ê¸¸¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬ÍîÃÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ºÇ½ªÀá¤Ç¥Û¡¼¥à¤Ë¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£°ì»þ¤ÏµÕÅ¾¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢63Ê¬¤ËFW¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥Ö¥ë¥«¥ë¥È¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß6°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£Íèµ¨¤ÎUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç4¤Ä¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÆâ¡¢ºÇ½é¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢º´Ìî¤Î½é¥¢¥·¥¹¥È¤¬¸¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡15Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤¿MF¥Ñ¥¦¥ë¡¦¥Í¡¼¥Ù¥ë¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬ÅÏ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢º´Ìî¤¬ÃæÈ×¤«¤éºÇÁ°Àþ¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹¡£DF¥Ô¥¨¥í¡¦¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨¤ÎÇØ¸å¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Þ¤Ç¿¯Æþ¤·¤Æ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¤³¤ì¤òMF¥Ê¥Ç¥£¡¼¥à¡¦¥¢¥ß¥ê¤¬½³¤ê¹þ¤ó¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿º´Æ£¼÷¿Í»á¤Ï¡Ö¥é¥¤¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Æ¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ø¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Î¥Ñ¥¹¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡£¤è¤¯¹ø¤ò²ó¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡×¤Èº´Ìî¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤òÀä»¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤âSNS¾å¤Ç¡Ö³¤½®¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥·¥¹¥È¡ª¡ª¡×¡Öº´Ìî³¤½®¥¥¿¡×¡Öº´Ìî³¤½®¾å¼ê¤¹¤®¡×¡Ö¤ß¤´¤È¤Ê¥¢¥·¥¹¥È¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Öº´Ìî³¤½®¤«¤é¤Î¥¢¥ß¥ê¥´¡¼¥ë¡ª¡ª¡ªÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÆ°¤¤À¤·¤â´°àú¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏVAR¤¬²ðÆþ¡£¤¹¤ë¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¥Í¡¼¥Ù¥ë¤Î°ÌÃÖ¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¥´¡¼¥ë¤Ï¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤ê¡¢º´Ìî¤Î½é¥¢¥·¥¹¥È¤Ï¸¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤â¤¦¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤¤¤¤ä¤ó¡×¡Öº´Ìî¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤¬¡¼ÎÞ¡×¡Ö³¤½®¥¢¥·¥¹¥È¤ÎºÇ¹â¤Î¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¼¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥·¥¹¥È¤¬¾Ã¤¨¤¿ÎÞ¡×¤ÈÍîÃÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëº´Ìî¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï34»î¹çÁ´¤Æ¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë393.6¥¥í¤òÁö¤êÀÚ¤ë¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤Ê¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¿´Â¡¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë