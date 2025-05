ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2025年5月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「おさるのジョージ」グッズを紹介します!

セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ

投入時期:2025年5月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年5月も、かわいらしい「おさるのジョージ」グッズが続々登場。

アニメのシーンをイメージしたマスコットやぬいぐるみポーチなど全5種類がラインナップされます☆

おさるのジョージ マスコット AnimeFan

投入時期:2025年5月16日より順次

サイズ:全長約6×5×13cm

種類:全3種(たまご、泣き顔、ぶら下がり)

アニメのあるお話にフィーチャーしたデザインシリーズから、マスコットが初登場。

今回は、シーズン1「料理はサイコー」から、料理を楽しむ姿がかわいい「ジョージ」がラインナップされます。

おさるのジョージ プラチナムザッカぬいぐるみポーチ

投入時期:2025年5月16日より順次

サイズ:全長約25×13×10cm

種類:全3種(うつ伏せ寝顔、うつ伏せにっこり、にっこり)

ぬいぐるみのような見た目のポーチ。

いろんな表情と仕草がかわいい「ジョージ」が全部で3種類展開されます。

おさるのジョージ マスコット カラフルエプロン

投入時期:2025年5月23日より順次

サイズ:全長約7×5×13cm

種類:全6種(レッド、パープル、ブルー、ピンク、グリーン、イエロー)

6色のハート柄のエプロンをつけた「ジョージ」のマスコットが登場。

カラフルな色合いと表情がマッチしたかわいいデザインです。

おさるのジョージ Lぬいぐるみ 春のおでかけ

投入時期:2025年5月29日より順次

サイズ:全長約20×14×31cm

種類:全1種(ジョージ)

カラフルな帽子とショルダーバッグを下げたおでかけルックの「ジョージ」

一緒に連れ出せば、お出かけが楽しくなりそうです。

おさるのジョージ 赤いほっぺ マスコット パーティー

投入時期:2025年5月29日より順次

サイズ:全長約10×5×13cm

種類:全3種(パーティー帽、サングラス、風船)

パーティーの格好をしたかわいい「ジョージ」のマスコット。

ふわふわとした肌触りもポイントのキュートなグッズです。

「ジョージ」のかわいい魅力がたっぷり詰まったプライズ!

2025年5月より全国のゲームセンターなどにて順次展開される、セガプライズ「おさるのジョージ」グッズの紹介でした☆

