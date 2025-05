ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ハワイアンキルト風の柄がオシャレな、ディズニーデザイン「ワッフル織の布団カバー3点セット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ワッフル織の布団カバー3点セット」ミッキーモチーフ

© Disney

タイプと価格:【洋式シングル】12,900円(税込)、【洋式ダブル】15,900円(税込)、【和式シングル】12,900円(税込)

品質:綿100%

枕カバーは合わせ式

掛け布団カバーはずれ防止ひも付き(シングル:6箇所、シングル以外:8箇所)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ミッキーモチーフ柄の布団カバーセット。

布団カバーと枕カバー、シーツの3点セットで、全て同じ柄で統一されています。

パステルカラーがやさしいミッキーモチーフのハワイアンキルト風デザインでコーディネートできます!

© Disney

絵柄にミッキーモチーフが隠れているのも楽しい☆

© Disney

<素材アップ>

表地は、さらっと肌ざわりのよい綿素材のワッフルコットンを使用しています。

爽やかで肌あたりがやさしく、暑い夜も安眠を誘ってくれそう。

© Disney

洋式シングル、洋式ダブル、和式シングルの3タイプに対応しているのもうれしいポイント!

それぞれ掛け布団カバーには、シングルは6箇所、シングル以外は8箇所のずれ防止ひもが付いています◎

ボックスシーツ、敷布団カバーは上下にゴムが入った仕様に。

© Disney

枕カバーは合わせ式です。

軽やかで、暑い季節にぴったりな3点セット。

ハワイアンキルト風の柄がオシャレな、ディズニーデザイン「ワッフル織の布団カバー3点セット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

