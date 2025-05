三浦半島随一の天然温泉が復活！ 地場産の新鮮食材を使った料理も堪能（神奈川・横須賀）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、横須賀に再オープンした老舗温泉旅館です。鎌倉のカフェオーナーが手掛ける芸術的な天然温泉と、地元の食材をふんだんに使った食事が楽しめます。

阿部倉温泉(神奈川・横須賀)

入り口

2025年2月14日、衣笠駅から逗子駅行きの京急バスに乗り「大楠登山口」下車徒歩約15分のところにある「阿部倉温泉」が、“Spa & Graffiti”をコンセプトにリニューアルオープンしました。

広々としたウッドデッキ

3年前に惜しまれながら閉館したこちらの旅館を引き継いだのは、連載「New Open News」でも掲載済みの、鎌倉にある古民家カフェ「サカノシタ」「ユキノシタ」のオーナーです。

ロビー

各々のロケーションを活かしたカフェ同様に「阿部倉温泉」も古き良き建物はそのまま、随所にリノベーションを施し、モダンアートを取り入れながら新たな空間へとリニューアルしました。館内はギャラリーさながらといった雰囲気です。

アート風呂

施設内は宿泊がメインですが、11〜15時は日帰り入浴(1,200円)とお食事処の利用も可能。泉質は「美肌の湯」としても知られているアルカリ性単純泉です。デトックス効果も高く、筋肉疲労やストレスの緩和にも効果が期待できます。

「たけのこ定食」1,500円

温泉を満喫したあとは、お食事処へ。おすすめは、敷地内で毎朝掘っている、採れたての筍を使った定食。鮮度抜群の野菜のおいしさを味わえます。

「三崎のまぐろ丼」1,800円

まぐろ丼やねぎとろ丼など、三浦半島の海産物を使ったメニューも提供しています。野菜から海産物まで、多彩な地元の恵みが堪能できます。

お食事処

お食事処の座席は全30席。丘陵地に位置するため、室内からの眺めもよく、リラックスした雰囲気で過ごせます。三浦半島随一の湯治場として奈良時代から親しまれてきた天然かけ流し温泉。都心から車で約1時間、電車で1時間半程度と、プチ旅行にちょうどいい距離感も魅力です。さっそく今度の休日にいかがでしょうか。

※価格は税込

<店舗情報>◆阿部倉温泉住所 : 神奈川県横須賀市阿部倉32-2TEL : 046-876-5570

文:斎藤亜希 写真:お店から

