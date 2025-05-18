¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×ÇòßÀ°¡Íò¡¢¥Ð¥¥Ð¥¤ÎÆùÂÎÈþ¤òÈäÏª¤·¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ª ¡Ö¥Ó¥¸¥å¤Û¤ó¤È¤ËºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×
GENERATIONS¡¢EXILE¤Ê¤É¤Ç³èÌöÃæ¤ÎÇòßÀ°¡Íò¤µ¤ó¤Ï5·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥¥Ð¥¤ÎÆùÂÎÈþ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇòßÀ°¡Íò¡¢¥Ð¥¥Ð¥¤ÎÆùÂÎÈþÈäÏª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÇã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤Û¤ó¤È¤ËºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¼Ì¿¿¤¿¤Á¤¬À¤¤ËÊü¤¿¤ì¤ë¤Î¤¬¤·¤ó¤É¤¤¡×¡ÖÈà½÷Ž¥½÷ÀÌÜÀþ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¶ÚÆù¤ä¤Ð¤¤¤·¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¶âÈ±¤ÇÈà½÷ÌÜÀþ¤Ã¤Æ¤â¤¦³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¥ß¥â¥ê)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇòßÀ°¡Íò¡¢¥Ð¥¥Ð¥¤ÎÆùÂÎÈþÈäÏª
¡Ö¶ÚÆù¤ä¤Ð¤¤¤·¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×ÇòßÀ¤µ¤ó¤Ï¡Ö9·î18Æü¤Ë2nd ¼Ì¿¿½¸¤¬¾®³Ø´Û¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£1ËçÌÜ¤Ë¤Ï¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤òÃ¦¤´¤¦¤È¤¹¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿¶ÚÆù¤¬ºÝÎ©¤Ä1Ëç¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»õËá¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤É½¾ð¤Î¼Ì¿¿¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö1ËçÌÜ¤ÎÇË²õÎÏ¡×¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯9·î9Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£1ËçÌÜ¤Ë¤Ï¾åÈ¾¿ÈÍç¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èþ¤·¤¯³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö1ËçÌÜ¤ÎÇË²õÎÏ¡×¡Ö¥à¥¥à¥°¡Íò¤¯¤ó¤µ¤¤¤³¤¦¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼¥à¥¥à¥°¡Íò¤¯¤ó¤À¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(Ê¸:¥ß¥â¥ê)