¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¿¤Þ¤é¤ó¡×28ºÐ½÷Í¥àÀÄ¶ÚÄ³¡¹¥¦¥¤¥ó¥¯á¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÇº»¦¡ÖÈþ¤·¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤½¤¦¡×¡ÖÅ·»È¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã¤¹¡×
ÀÚ¤Ê¤²¤Ë¥«¥á¥é¸«¤Ä¤á¤ë¼Ì¿¿¤â
¡¡¸µHKT48¤Ç½÷Í¥¤ÎÑ»¶ÌÍÚ(28)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¦¥¤¥ó¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Ä³¡¹¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¼ó¤ËÀÄ¶Ú¤ÎÄ³¡¹¤Î¼ó¾þ¤ê¤ò³Ý¤±¤Æ¥¦¥¤¥ó¥¯¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÀÚ¤Ê¤²¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¦¥£¥ó¥¯¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤ºÇ¹â¡×¡Ö¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¤è¡×¡Ö´°àú¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅ·»È¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä«¥É¥é¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ç·Ù»¡´±Ìò
¡¡Ñ»¶Ì¤Ï2019Ç¯6·î¤ËHKT48¤òÂ´¶È¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ë·Ù»¡´±Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½÷Í¥¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£