¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯Z¡×¤â¤â¥¯¥íà·ëÀ®17¼þÇ¯¤ÎÍá°á4¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë´¿´î¡Ö¤â¤â¥¯¥í¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¾Ð´é¤Î£´¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤¬Íá°á»Ñ¤ÇÀª¤¾¤í¤¤¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶Ì°æ»í¿¥¡Ê29¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö·ëÀ®17¼þÇ¯¡ª¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¾ÈÌÀ¤ÎÆþ¤Ã¤¿²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê²£ÉÍ»Ô¡Ë¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬±ð¤ä¤«¤ÊÍá°á»Ñ¤ÇÊÂ¤Ó¡¢¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®17Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿17ÆüÌë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤«¤é¤ÎÃæ·Ñ¥é¥¤¥Ö¤ÎºÝ¤Ë»£¤Ã¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÍá°á»Ñ¤«¤ï¤¤¤¤¡£4¿ÍÊÂ¤Ö»Ñ¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¡¼¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤À¤è¡×¡Ö17Ç¯¤Æ¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤è¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯Z¡×¡Ö¤â¤â¥¯¥í¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¾Ð´é¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÍá°á»Ñ¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÍá°á»Ñ¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Ï¡¢2008Ç¯5·î17Æü¡¢Àîºê¥¢¥¼¥ê¥¢¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È·ÝÇ½3Éô¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç½é¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¤ò¸ø¼°¤Î·ëÀ®Æü¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£10Ç¯¤Ë¡Ö¹Ô¤¯¤¼¤Ã!²øÅð¾¯½÷¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£12Ç¯¤ËÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¸ø±é¤ò¼Â¸½¤·¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£14Ç¯¤Ë¤Ï½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î¸ø±é¤â¼Â¸½¡£18Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤Î·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥½¥í²Î¼ê¤ä½÷Í¥¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£