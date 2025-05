7人組グループ・BTSのJINが17日、韓国・ソウル聖水洞のAnderson Cで、アルバムのリリースを記念したオフラインイベント『Don’t Say You Love Me @Seongsu』を開催した。JINは、最初のステージでタイトル曲「Don't Say You Love Me」を熱唱。洗練されたサウンドの上に繊細な声を重ね、ファンを魅了した。JINはライブの直後に「マイクスタンドが0.3センチほど高くて残念だった」とユーモアを交えて話し、ファンのリクエストに応じてもう一度同曲を披露した。続いて「With the Clouds」「To Me, Today」などの収録曲も披露し、幅広い音楽性を見せ、ステージの合間にはファンの質問に答える時間も設けた。

JINは「『With the Clouds』の制作中には、雲と子どもの姿を思い浮かべ、その2人を自分とファンの方々だと考えた」という制作秘話も語った。また、JINは6月28、29日に高陽総合運動場の補助競技場で始まる初の単独ファンコンサートツアーについて「形式にとらわれずに、面白く構成するつもり」と伝えた。最後にJINは「ファンの方々の応援が僕の心の中で『こだま』のように残った。最も幸せな時間だ」と話し、「ARMY(ファンネーム)のみなさんのおかげで(僕が)歌手をして、音楽を作って、舞台をする。存在してくださって感謝している」と真心を込めて伝え、会場は感動に包まれた。『Echo』は、人生のさまざまな瞬間がそれぞれ異なる形の「こだま」(echo)のように広がっていく様子を盛り込んだアルバム。JINはほとんどの収録曲の作詞に参加し、メッセージは深い共感を呼び起こしている。