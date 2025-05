ネット銀行が次々誕生する中、都市銀行や地方銀行でもインターネット支店を設けるところが増えてきました。手続きは全てオンラインで行うことになりますが、支店窓口で預金を開設するよりも、高い金利が設定される場合が多いようです。ネット銀行・支店も含めた中から、All Aboutのマネー編集部が厳選した「300万円を1年間預けるのにおすすめな定期預金」をご紹介します(金利は2025年5月8日時点)。

定期預金のメリット

300万円を1年間預け入れるなら?おすすめの銀行6つ

定期預金を途中で解約すると?

定期預金は預金保険制度(ペイオフ)の対象になっているため、万一、金融機関が破綻してしまった場合でも預金者1人当たり1000万円までの元本と破綻日までの利息が保護されています。また、いったん預けてしまえば管理に手間もかからず、国際情勢の変化にも左右されません。そういったことから、分散投資の1つとしてもよく取り入れられている商品です。金利の高いものから順にご紹介していきます。UI銀行・商品名:スーパー定期預金・金利:1.00%・預入期間:1年・預入金額:1円以上1000万円未満(1円単位)東京スター銀行・商品名:スターワン円定期預金プラス・金利:0.90%・預入期間:1年・預入金額:<インターネット限定>50万円以上1円単位/<店頭・テレホンバンク限定>300万円以上1円単位※新規口座開設の場合は、インターネット限定で優遇プランの対象となり、金利年1.10%となる。預入期間は1年で、預入金額50万円以上。オリックス銀行・商品名:eダイレクト定期預金〜インターネット取引専用預金〜スーパー定期300・金利:0.85%・預入期間:1年・預入金額:300万円以上1000万円未満(1円単位)※新規口座開設の場合は、「eダイレクト定期預金 優遇金利プログラム」が利用でき、1年ものは金利年1.00%となる。預入上限は1000万円。ぐι俺箙圈〇郵馮十八カ所支店・商品名:四国八十八カ所支店定期預金 スーパー定期300・金利:0.85%・預入期間:1年・預入金額:300万円以上1000万円以下(1円単位)※特別金利プラン適用。終了時期は未定。ス畧邏箙圈.札襯佞Δ匹鷸拇・商品名:金利トッピング定期預金 スーパー定期300・金利:0.70%・預入期間:1年・預入金額:300万円以上(1円単位)Δ△ぞら銀行・商品名:円定期預金 BANK The 定期【BANK口座限定】・金利:0.65%・預入期間:1年・預入金額:50万円以上(1円単位)※新規口座開設の場合は、「BANK The Giftスペシャル定期」が利用でき、1年ものの金利が年1.25%となる。2025年4月25日〜8月15日までに口座開設が条件。預入額は50万円以上1円単位で、1人1000万円まで。募集総額500億円に到達した時点で取扱終了。満期を待たずに定期預金を解約する場合、預け入れた時の金利ではなく、中途解約利率が適用されることになります。解約の取り扱いは銀行ごとに異なりますので、事前に確認することが大切です。定期預金を利用する際は、中途解約する必要がないよう預入期間や金額を検討し、すぐ使う予定のないお金だけを預け入れるようにしましょう。(文:All About 編集部)