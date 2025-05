アイドルグループ・わーすたのリーダー、廣川奈々聖が17日、都内で2nd写真集『innocent』(イマジカインフォス)の発売記念イベントを開催した。 5月12日の26歳の誕生日に発売された本作について廣川さんは、「3年ぶりのソロ写真集を自分から提案しました。25歳から26歳のタイミングで、アイドルとしての可愛らしさと大人っぽさを残したかった」と振り返り、「念願の海外撮影で、良い経験になりました」と

The post わーすた 廣川奈々聖、2nd写真集『innocent』発売 ほぼ初の水着姿は「挑戦するなら今だと…」 first appeared on GirlsNews.