昨年SKE48を卒業し、女優・タレントとして活動している北野瑠華が、ABCテレビ(関西ローカル)で7月6日(日)よりスタートするドラマ『グラぱらっ!』で、地上波連ドラ初主演を務めることが決定した。 北野さんは2012年11月に6期生としてSKE48に加入し、2024年6月にグループ卒業後は舞台を中心に俳優として活動。同年9月に発売した『北野瑠華1st写真集 触れて、みる?』で大きな注目を集め、グラ

ログインして続きを読む

The post 北野瑠華、7月ドラマ『グラぱらっ!』で主演、純真グラドル役 刺激的なシーンはありつつ「いろんな感情を感じることができる素敵な作品」 first appeared on GirlsNews.