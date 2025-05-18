ＢＳテレ東開局２５周年記念企画「ゴルフ侍、見参！杯」開催決定！
テレビゴルフ番組史上初、プロとアマがハンデなしでのガチンコ対決する「ゴルフ侍、見参！」
2012年の放送開始以来、数々の名勝負を放送してきました。
この度、ＢＳテレ東開局２５周年記念企画として「ゴルフ侍、見参！杯」を開催します！
各会場の上位2名は「ゴルフ侍、見参！特別編」でのシニアプロへの挑戦権を得られます！
他にも（新ペリア方式で）海外有名ゴルフ場でのプレーつき旅行をはじめ、豪華賞品を用意！
18歳以上であれば、男女・ハンデに関わらず、どなたでも参加OK！詳しくは番組HPまで
※シニアプロへの挑戦権は各会場のグロススコアでの優勝者・準優勝者です
※海外有名ゴルフ場でのプレーつき旅行は新ペリア方式の優勝者（ペアでご招待）
大会概要
【大会名称】ＢＳテレ東開局２５周年記念企画「ゴルフ侍、見参！杯」
【主催】株式会社ＢＳテレビ東京
【開催日】
⛳関西ブロック：25年8月30日（土）7時00分～ ※荒天の場合は別日程に延期
KOMAカントリークラブ（所在地：奈良県奈良市月ヶ瀬石打1456）
⛳関東ブロック：25年9月23日（火）7時00分～ ※延期の場合 別日想定
津久井湖ゴルフ倶楽部（所在地：神奈川県相模原市緑区三ケ木492）
【プレー形式】18ホールストロークプレー
副賞等については、新ペリア方式（ハンディキャップ算出方法）
【表彰・賞品】
参加費：後日発表
※予備日も荒天中止になった場合、プレー費を返金（参加賞は送付）
参加賞：「ゴルフ侍、見参！」特製ネームタグ
賞品：ストロークプレイ グロススコア 優勝者・準優勝者：ゴルフ侍、見参！特別編への出場
新ペリア方式優勝者：海外有名ゴルフ場プレー付きペア旅行
他にも、豪華賞品を用意
募集人数：各会場200名（計400名）
募集方法：5月25日(日)～6月8日(日) 公式HP内特設ページにて募集受付
※応募者（もしくは参加希望者）多数の場合、抽選となります
番組概要
【タイトル】「ゴルフ侍、見参！」
【放送日時】毎週（日）8：00～8：30
【放送局】ＢＳテレ東（ＢＳ７ch）／ ＢＳテレ東４Ｋ（４Ｋ⑦ｃｈ）全国無料放送
【公式HP】https://www.bs-tvtokyo.co.jp/g_samurai/