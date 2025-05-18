ＢＳテレ東開局２５周年記念企画「ゴルフ侍、見参！杯」開催決定！

テレビゴルフ番組史上初、プロとアマがハンデなしでのガチンコ対決する「ゴルフ侍、見参！」

2012年の放送開始以来、数々の名勝負を放送してきました。

この度、ＢＳテレ東開局２５周年記念企画として「ゴルフ侍、見参！杯」を開催します！

各会場の上位2名は「ゴルフ侍、見参！特別編」でのシニアプロへの挑戦権を得られます！

他にも（新ペリア方式で）海外有名ゴルフ場でのプレーつき旅行をはじめ、豪華賞品を用意！

18歳以上であれば、男女・ハンデに関わらず、どなたでも参加OK！詳しくは番組HPまで

※シニアプロへの挑戦権は各会場のグロススコアでの優勝者・準優勝者です

※海外有名ゴルフ場でのプレーつき旅行は新ペリア方式の優勝者（ペアでご招待）

大会概要

【大会名称】ＢＳテレ東開局２５周年記念企画「ゴルフ侍、見参！杯」

【主催】株式会社ＢＳテレビ東京

【開催日】

⛳関西ブロック：25年8月30日（土）7時00分～ ※荒天の場合は別日程に延期

KOMAカントリークラブ（所在地：奈良県奈良市月ヶ瀬石打1456）

⛳関東ブロック：25年9月23日（火）7時00分～ ※延期の場合 別日想定

津久井湖ゴルフ倶楽部（所在地：神奈川県相模原市緑区三ケ木492）

【プレー形式】18ホールストロークプレー

副賞等については、新ペリア方式（ハンディキャップ算出方法）

【表彰・賞品】

参加費：後日発表

※予備日も荒天中止になった場合、プレー費を返金（参加賞は送付）

参加賞：「ゴルフ侍、見参！」特製ネームタグ

賞品：ストロークプレイ グロススコア 優勝者・準優勝者：ゴルフ侍、見参！特別編への出場

新ペリア方式優勝者：海外有名ゴルフ場プレー付きペア旅行

他にも、豪華賞品を用意

募集人数：各会場200名（計400名）

募集方法：5月25日(日)～6月8日(日) 公式HP内特設ページにて募集受付

※応募者（もしくは参加希望者）多数の場合、抽選となります

番組概要

【タイトル】「ゴルフ侍、見参！」

【放送日時】毎週（日）8：00～8：30

【放送局】ＢＳテレ東（ＢＳ７ch）／ ＢＳテレ東４Ｋ（４Ｋ⑦ｃｈ）全国無料放送

【公式HP】https://www.bs-tvtokyo.co.jp/g_samurai/