Ž¢°ÂÌî¿·ÅÞŽ£¤Ë±²´¬¤¯»²±¡Áª"´üÂÔ"¤È"ÉÔ°Â"¤ÎÀµÂÎ
µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¼«¿È¤¬ÅÞ¼ó¤òÌ³¤á¤ëÀ¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡×¤Î¥í¥´¤ò·Ç¤²¤ë°ÂÌîµ®Çî»á¡Ê¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡Ë
ºòÇ¯7·î¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»öÁªµó¤ÇÌµÌ¾¤Î¿·¿Í¤Ê¤¬¤é15Ëü4638É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¶¡Â÷¶â¤ÏË×¼ý¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤Ç°ìÉô¤Î¥¤¥ó¥Æ¥êÁØ¤Ë¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿°ÂÌîµ®Çî»á¡£¤½¤Î°ÂÌî»á¤¬5·î8Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢º£²Æ¤Î»²±¡Áª¤ÇÁªµó¶è¤ÈÈæÎã¶è¤Ç10¿Í°Ê¾å¤òÍÊÎ©¤·¡¢¼«¿È¤ÏÈæÎã¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤À¡£ÌÜÉ¸ÆÀÉ¼Î¨¤Ï2¡ó°Ê¾å¤Ç¡¢¤³¤ì¤òËþ¤¿¤»¤Ð¹ñÀ¯À¯ÅÞ¤È¤Ê¤ê¡¢À¯ÅÞ¸òÉÕ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë2022Ç¯¤Ë·ëÅÞ¤·¡¢Æ±Ç¯¤Î»²±¡Áª¤ÎÁªµó¶è¤Ç201Ëü8214É¼¡Ê3.8¡ó¡Ë¡¢ÈæÎã¶è¤Ç176ËüÉ¼¡Ê3.3¡ó¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤Ï¡¢2022Ç¯Ê¬¤È¤·¤Æ7702Ëü±ß¡¢2023Ç¯Ê¬¤È¤·¤Æ1²¯8492Ëü3000±ß¡¢2024Ç¯Ê¬¤È¤·¤Æ1²¯8922Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·ÅÞÎ©¤Á¾å¤²¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÏÍîÃÀ¡©
¡Ö¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡×¤¬ÌÜ»Ø¤¹¼Ò²ñ¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¥×¥ë¥é¥ê¥Æ¥£¡¼¡×¡£Â¿ÍÍÀ¤äÂ¿¸µÀ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤À¡£
¤È¤â¤¹¤ì¤Ð¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ï¸ÉÎ©²½¡¦Ê¬ÃÇ²½¤òÀ¸¤¸¤¬¤Á¡£¤½¤³¤ËÌ±¼ç¼çµÁ¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¶¦À¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹¤ËÁê¸ßÍý²ò¡¦Áê¸ßÂº½Å¤òÀ¸¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Î¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¥¿¥ó½éÂå¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤ä·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥°¥ì¥ó¡¦¥ï¥¤¥ë»á¤¬Äó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÂÌî»á¤ÏÅÔÃÎ»öÁª¸å¤Ë¡¢ÅìµþÅÔÁ´ÂÎ¤ÎDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ëGovTecÅìµþ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ä¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÌ±¼ç¼çµÁ¡×¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ºö·èÄê¥×¥í¥»¥¹¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê°ÂÌî»á¤È¤ÎÏ¢·È¤òÌ©¤«¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î´´Éô¤â¤¤¤Æ¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤Î°ìÊó¤ËÍîÃÀ¤·¤¿¤È¤ÎÏÃ¤â¤¢¤ë¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢É®¼Ô¤Ï°ÊÁ°¤«¤é°ÂÌî»á¤Î»²±¡Áª½ÐÇÏ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢ÅìµþÅÔÁªµó¶è¤Ç¤ÏÄê¿ô¤Î6µÄÀÊ¤Î¤Û¤«¡¢ºòÇ¯¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼¿¦¤·¤¿Ï¡çÖ»á¤ÎµÄÀÊ¤ÎÊäÁª¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢7µÄÀÊ¤òÁè¤¦¤È¤¤¤¦¹¤¤´Ö¸ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1¿Í¤ÇÂçÎÌÆÀÉ¼¤ò¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡È¥¹¥¿¡¼¡É¤¬ÉÔºß¤Ê¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤¬ÅÔÃÎ»öÁª¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì»Ï¤á¤¿°ÂÌî»á¤Ë¤âÅöÁª¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢°ÂÌî»á¤ÏÈæÎã¶è¤«¤é¤Î½ÐÇÏ¤òÁªÂò¡£Á´¹ñ¤Ç¹¤¯É¼¤ò½¸¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀïÎ¬¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÆüËÜ¿·ÅÞ¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡Ä ¿·ÅÞ¤Î²áµî»öÎã¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
»²±¡Áª¤«¤é¹ñÀ¯Æþ¤ê¤·¤¿À¯ÅÞ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿·ÅÞ¡Ê1992Ç¯¡Ë¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¢NHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¢»²À¯ÅÞ¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÆüËÜ¿·ÅÞ¤ÏÀ¯ÅÞ½õÀ®Ë¡¡Ê1994Ç¯¡Ë°ÊÁ°¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Á´¹ñÈæÎã¶è¤Ç361Ëü7246É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢4¿Í¤ÎÅöÁª¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¡£
ÅÞ¼ó¤ÎºÙÀî¸îô¦¸µ¼óÁê¤¬¿·ÅÞ¹½ÁÛ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»²±¡Áª¡Ê7·î8Æü¸ø¼¨¡¦26Æü³«É¼¡Ë¤«¤é¤ï¤º¤«2¥«·îÁ°¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç²ñ¸«¤·¡¢¤½¤Î2Æü¸å¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ØÊ¸éº½Õ½©¡Ù¤Ë¡ÖÆüËÜºÇÂç¤Î´íµ¡¤Ï¡¢À¯¼£¤¬Æâ³°¤Î·ãÊÑ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë°Õ»Ö¤ÈÇ½ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡Ö¡Ø¼«Í³¼Ò²ñÏ¢¹ç¡Ù·ëÀ®Àë¸À¡×¤ò·ÇºÜ¡£½Ö¤¯´Ö¤ËÂç¤¤Ê¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢À¯¼£²þ³×¤Ø¤Îµ¡±¿¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÍýÍ³¤Ï¡¢ºÙÀî»á¤Î¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¡×¤È½ÐÇÏ¤¹¤ëÌÌ¡¹¤Î¡Ö¹ë²Ú¤µ¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£ºÙÀî»á¼«¿È¤Ï·§ËÜÈÍ¼ç¤ÎÄ¾·Ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÞÀÝ²ÈÉ®Æ¬¤Î¶á±Ò²È¤Î·ì¤ò°ú¤¯ÌÓÊÂ¤ß¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë¡£ÁÄÉã¤Î¶á±ÒÊ¸Ëû¤ÏÀï¸åGHQ¡ÊÏ¢¹ç¹ñ·³Áí»ÊÎáÉô¡Ë¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤ëÁ°¤ËÀÄ»À¥«¥ê¤ò¤¢¤ª¤Ã¤Æ¼«»à¤·¤¿¡ÈÈá·à¤ÎºËÁê¡É¤Ç¡¢¤½¤ÎÌÌº¹¤·¤ÏºÙÀî»á¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¡£
ÆüËÜ¿·ÅÞ¤ÎÈæÎãÌ¾Êí¤Ë¤ÏÅö»þ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò»á¡Ê¸½¡¦ÅìµþÅÔÃÎ»ö¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢ÇÀÀ¯³Ø¼Ô¤ÎÉðÅÄË®ÂÀÏº»á¡¢¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Î¥º§¹ÖºÂ¡×ÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ë±ß¤è¤ê»Ò»á¤Ê¤É¤¬ÅÐºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
ºÙÀî¸îô¦»á¡Êº¸¡Ë¤¬ÅÞ¼ó¤òÌ³¤á¤¿ÆüËÜ¿·ÅÞ¤«¤é¤Ï¡¢Åö»þ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò»á¤é¤¬½ÐÇÏ¤·¤¿¡Ê»£±Æ¡§ÅìÍÎ·ÐºÑ¼Ì¿¿Éô¡Ë
¤¿¤À¡¢ÅÐºÜ½ç°Ì¤ò¤á¤°¤ë¥´¥¿¥´¥¿¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Îº´Æ£Ä¾»Ò»á¤¬Åö½é¤ÏÈæÎãÌ¾Êí¤ËÅÐºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅöÁª²ÄÇ½·÷¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¼Âà¤·¤¿¡£
Íâ1993Ç¯7·î¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï35¿Í¤¬ÅöÁª¤·¡¢8·î¤Ë¤ÏºÙÀîÏ¢Î©Æâ³Õ¤¬À®Î©¡£¿·¤·¤¤À¯¼£¤Ë¹ñÌ±¤Î´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢ºÙÀî»á¤Î¡È·§ËÜ¿ÍÌ®¡É¤¬¥Ö¥ì¡¼¥ó¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¡¢²ÚÎï¤Ê¡ÈÁÇºà¡É¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¡£
»³ËÜÂÀÏº»á¤¬2019Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤â¡¢¸µ¹æ¤Î¡ÖÎáÏÂ¡×¤ÎÈ¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅÞÌ¾¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢·ëÀ®¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ºî¤ê¤Ë¹©É×¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Æ±Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢ÈæÎã¶èÆÃÊÌÏÈ¤ËçÕ¸åÌ÷É§»á¤ÈÌÚÂ¼±Ñ»Ò»á¤òÍÊÎ©¤·¡¢½ÅÅÙ¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î¹ñ²ñ¿Ê½Ð¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
ÁªµóÀï¤Ç¤Ï¡Ö¤ì¤¤¤ïº×¡×¤È¾Î¤¹¤ë¥Õ¥§¥¹·Á¼°¤Î½¸²ñ¤ò³«ºÅ¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿ÀÆàÀî¸©Áªµó¶è¤Ç¤ÏÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¡¢¡ÖÁªµó¶è¤ÏÀõ²ìÍ³¹á»á¡¢ÈæÎã¶è¤Ï¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡×¤ÈÁªµó±¿Æ°¤òÅ¸³«¡£¼ÁÌä¼Ô¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç»³ËÜ»á¤¬Åú¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö»²²Ã·¿Áªµó¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤ë»³ËÜ»á¼«¿È¤â¡¢2013Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¤ÏÅìµþÅÔÁªµó¶è¤Ç66Ëü6684É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÅöÁª¡£¤½¤Î¸å¤Ï¾®Âô°ìÏº»á¤é¤È¡ÖÀ¸³è¤ÎÅÞ¤È»³ËÜÂÀÏº¤È¤Ê¤«¤Þ¤¿¤Á¡×¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î³èÆ°¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢2019Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¹ñÀ¯À¯ÅÞ²½¤·¤¿NHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¤Ï¡¢ÃÏÊýµÄ²ñÀ¯¼£¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö»á¼«¿È¤âÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»ÔµÄÁª¤ä³ë¾þ¶èµÄÁª¤ÇÅöÁª¤·¡¢ºë¶Ì¸©Ä«²â»ÔµÄÁª¡¢»ÖÌÚ»ÔµÄÁª¤Î¤Û¤«¡¢½ÕÆüÉô»ÔµÄÁª¤äÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»ÔµÄÁª¤Ê¤É¤ÇµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
2019Ç¯¤Î»²±¡Áª¤ÇÅöÁª¤·¡¢½éÅÐ±¡¤·¤¿ºÝ¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö»á¡Ê¼Ì¿¿¡§Motoo Naka¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
Î©²Ö»á¤Ï2016Ç¯¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢2Ëü7241É¼¤·¤«³ÍÆÀ¤Ç¤¤º¤ËÍîÁª¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬2019Ç¯¤Î»²±¡Áª¤ÎÁªµó¶è¤Ç152Ëü1344É¼¡Ê3.02¡ó¡Ë¡¢ÈæÎã¶è¤Ç98Ëü7885É¼¡Ê1.97¡ó¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
´ûÂ¸À¯ÅÞ¤Ø¤Î¥Ø¥¤¥È¤ò¤¹¤¯¤¤¼è¤ì¤ë¤«
¤³¤ì¤é²áµî¤Î»öÎã¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢°ÂÌî»á¤Î¡Ö¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡×¤ÏÆüËÜ¿·ÅÞ¤Û¤É²Ú¡¹¤·¤¤Â¸ºß¤È¤Ï¤¤¤¨¤º¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Û¤É¥°¥¤¥°¥¤¤È°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯°õ¾Ý¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢NHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢È¯Â»þ¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤È½Å¤Ê¤ê¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÌäÂê¤ä¿©¤ÎÌäÂê¤Ç»Ù»ýÁØ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤¿»²À¯ÅÞ¤ÈÆ±¤¸¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¤·¡¢ºòÇ¯10·î¤Î½°±¡Áª¤ÇÍ¿ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¼«Ì±¡¦¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤ê¡¢¼¡´ü»²±¡Áª¤Ç¤â¶ìÀï¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Í¸¢¼Ô¤¬´ûÂ¸¤ÎÀ¯¼£ÀªÎÏ¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡×¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤½¤³¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤ë¤Î¤«¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£
¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¡¢ÌÜ²¼¤ÎÅÞÀª¤¬À¹¤ó¤Ê¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ä¡¢ºòÇ¯¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤Ç165Ëü8363É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÀÐ´Ý¿Æó»á¤¬·ëÀ®¤·¤¿¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡×¤È¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶á¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢º¹ÊÌ²½¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ûÂ¸À¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¶¯¤ß¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ë¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¡¢ÉÕ¤±Æþ¤ë·ä¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¿·ÅÞ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤¿¤ä¤¹¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¿·¤·¤¤¼Ò²ñ¤ÎÊÑ³×¤ËÉ¬¿Ü¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤È»×¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡×¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢ÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
¡Ê°ÂÀÑ ÌÀ»Ò ¡§ ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë