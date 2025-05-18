¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¡£¥¤¥»¥Ï¥ó¥é¥Ü¤«¤é¥ª¡¼¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬ÅÐ¾ì
°ËÀªÈ¾¤Ï6·î2Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡Ö¥¤¥»¥Ï¥ó¥é¥Ü¡¡¥ª¥¤¥ë¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¡Ê2,970±ß¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÓ·ê¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤Ü¤«¤¹¥Ô¥ó¥¯·Ï¥Ù¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Æ¥«¥ê¤È´¥Áç¤òÄ´Î§¤¹¤ë¥ª¡¼¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÍ¾Ê¬¤ÊÌýÊ¬¤òµÛÃå¤·¡¢È©¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯Ì£¤Î¤¢¤ë¥Ù¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼¡Ö¥È¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ô¡¼¥Á¡×¡£¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤Î¼Á´¶¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢ÌÓ·ê¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤Ü¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¤¥»¥Ï¥ó¥é¥Ü¡¡¥ª¥¤¥ë¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼
ÍÆÎÌ¡§17g
²Á³Ê¡§2,970±ß
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯6·î2Æü
¡Ê¥Õ¥©¥ë¥µ¡Ë