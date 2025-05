近年、日本を含め世界各国でサウナが大人気です。そのエネルギーに注目すると、サウナを設置するには、室内を高温にするための電力が必要。近年では、その電力を太陽光でまかなうサウナが、世界中でちらほらと作られてきています。

最近、米テキサス州のサーマソル社が発表したのが、太陽光発電式サウナ「ソラリス(Solaris)」。一般的に、サウナは電気ストーブか薪ストーブを使用して室内を高温にします。そのため、電力網がない人里離れた場所やキャンプ場などでは設置が困難とされています。

でも、ソラリスはソーラーパネル一体型。つまり、電力がない場所でも使えるオフグリッドサウナなのです。外壁には断熱効果のあるサーマルパネルを使用し、エネルギー消費を抑えながら、高温の状態を長時間維持できるように設計されているとのこと。同社の発表によれば、30〜40分で76℃まで温められるそうです。

内部については、伝統的なフィンランドサウナをヒントに、自然素材を多用したデザインを採用。外からは見えにくい色付きのパノラマガラスが設置され、外の景色を眺めながらサウナタイムを過ごせそうです。さらに、サウナストーンに水をかけて蒸気を発生させ、室内の湿度を高める「ロウリュ」もできるとのこと。

Solarisのようなスタイリッシュなオフグリッドサウナで、デジタルデトックスが楽しめたらいいですね。

