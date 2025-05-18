¡Ö¥«¥Ä¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©ÃÎ¤é¤º¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡©¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥«¥Ä¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡Ö¥«¥Ä¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç¤ÏÀµ¼°Ì¾¾Î¤ÇÉ½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥«¥Ä¥ì¥Ä¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
¤â¤È¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î¡Ö¥³¡¼¥È¥ì¥Ã¥È¡×¤ò±Ñ¸ìÆÉ¤ß¤·¤¿¡Ö¥«¥Ã¥È¥ì¥Ã¥È¡×¤¬¡¢ÊÑ²½¤·¤Æ¡Ö¥«¥Ä¥ì¥Ä¡×¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¡Ö¥«¥Ä¡×¤È¤·¤ÆÎ¬¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¼ç¤Ë¡¢¡Ö¥Ý¡¼¥¯¥«¥Ä¥ì¥Ä¡×¡Ö¥Á¥¥ó¥«¥Ä¥ì¥Ä¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾¡¤Ä¡×¤È¸ìÏ¤¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¼õ¸³¡¦»î¹çÁ°¤Ê¤É¤Ë¿©¤Ù¤ë¸³Ã´¤®¡Ê¤²¤ó¤«¤Ä¤®¡Ë¥Õ¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤âÄêÈÖ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô