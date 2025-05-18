Ãæ¹ñ¤ÇºòÇ¯Åê¹ö¤µ¤ì¤¿ºî²È¤Ï118¿Í¤Ç6Ç¯Ï¢Â³¥È¥Ã¥×¡¡ÊÆ¹ñÆâ³°¤ÇÉ½¸½¤Î¼«Í³¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖPEN¥¢¥á¥ê¥«¡×¤¬È¯É½¡¢È¾¿ô¶á¤¯¤¬¾¯¿ôÌ±Â²½Ð¿È
¡¡Ãæ¹ñ¤ÇºòÇ¯¡¢ºî²È¤¬Åê¹ö¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï118·ï¤Ç¡¢ºî²È¤ÎÂáÊá¼Ô¿ô¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦ºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Á°Ç¯¤Î2023Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¤Ç¤Îºî²È¤ÎÂáÊá¼Ô¤Ï107¿Í¡£ºî²È¤ÎÂáÊá¼Ô¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ï6Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸³Ø¤È¿Í¸¢¤Î¿ÊÊâ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÉ½¸½¤Î¼«Í³¤ÎÍÊ¸î¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¡ÖPEN¥¢¥á¥ê¥«¡ÊµìPEN¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡×¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿118¿Í¤Îºî²È¤ÎÈ¾¿ô¶á¤¯¤¬Ãæ¹ñ¤Ëµï½»¤¹¤ë¥¦¥¤¥°¥ë¡¢¥Á¥Ù¥Ã¥È¡¢¥â¥ó¥´¥ëÂ²¤Ê¤É¾¯¿ôÌ±Â²¡Ê55Ì±Â²¡Ë½Ð¿È¡£¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ±Â²¤ÎÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÊ¬Î¥¤äÆÈÎ©¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤³¤È¤¬ÂáÊáÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£118¿Í¤ÎÂáÊá¼Ô¤Î¤¦¤Á½÷À¤Ï9¿Í¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢118¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢33¿Í¤¬Àµ¼°¤ÊºÛÈ½¤Ê¤·¤ËÅê¹ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÂáÊá¼Ô¤Î3Ê¬¤Î1¤¬Àµ¼°¤Ê½ÐÈÇÊª¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡¡PEN¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÈ¯É½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÂáÊáÅê¹ö¤µ¤ì¤¿ºî²È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¿Í¡¹¤Î¿Í¸¢¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿ºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤òÉõ»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿PEN¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÅê¹ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºî²È¤Ï¹öÃæ¤ÇÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ëÎã¤âÂ¿¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ·Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¤Îºî²È¥ä¥ó¡¦¥Ø¥ó¥¸¥å¥ó»á¤Ï¥¹¥Ñ¥¤ÍÆµ¿¤Ê¤É¤Ç2019Ç¯¤ËÅê¹ö¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢2024Ç¯2·î¤Ë¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤Î»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ¤ä·ò¹¯¾õÂÖ¤ÏµÞ·ã¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í¸¢³èÆ°²È¤Çºî²È¤Î½ù»ÖÍ¦»á¤ÏºòÇ¯10·î¡¢²á¹ó¤Ê¹´¶Ø´Ä¶¤Ë¹³µÄ¤·¤Æ¥Ï¥ó¥¬¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥¤¥°¥ëÂ²¤Ç¡¢ËÌµþ¤ÎÃæ±ûÌ±Â²³Ø±¡¡ÊÂç³Ø¡Ë¶µ¼ø¤À¤Ã¤¿¥¤¥ë¥Ï¥à¡¦¥È¥Õ¥Æ¥£»á¤Ï¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñÅö¶É¤Ë¤è¤ë¥¦¥¤¥°¥ëÂ²¤Ê¤É¾¯¿ôÌ±Â²¤Ø¤Îº¹ÊÌ¤òÈãÈ½¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂáÊá¡¦Åê¹ö¤µ¤ì¡¢2014Ç¯¤ËºÛÈ½¤Ç½ª¿È·º¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢2017Ç¯°Ê¹ß¡¢¾ÃÂ©¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÂ²¤ä¥â¥ó¥´¥ëÂ²¤Ê¤É¤ÎÃøÌ¾¤Êºî²È¤âÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡É½¸½¤Î¼«Í³¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ºòÇ¯Åê¹ö¤µ¤ì¤¿ºî²È¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤¹ñ¤ÏÃæ¹ñ¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥é¥ó¡Ê43¿Í¡Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ê23¿Í¡Ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ê23¿Í¡Ë¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡Ê21¿Í¡Ë¡¢¥í¥·¥¢¡Ê18¿Í¡Ë¡¢¥È¥ë¥³¡Ê18¿Í¡Ë¡¢¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¡Ê15¿Í¡Ë¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡Ê10¿Í¡Ë¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡Ê10¿Í¡Ë¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£