¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à¼þÊÕ¤ÏÀî¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿!? ²¿ÅÙ¤â¶õ½±¤ò¼õ¤±¤¿Ì¾¸Å²°¡¦ÂçÁ¾º¬ °ÅµôÆ»¤ò¤¿¤É¤Ã¤ÆÎò»Ë¤ÎÉ³¤ò²ò¤¯Î¹¡¡Æ»¤È¤ÎÁø¶ø
Á´¹ñ¤ÎÆ»¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÆ»¤È¤ÎÁø¶ø¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æ»¥Þ¥Ë¥¢¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¤ÎÆ»¤ò¤´¾Ò²ð¡£º£²ó¤Ï°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Ë¤¢¤ë¡¢Àî¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Î¾å¤Ë¤Ç¤¤¿¡È°ÅµôÆ»¡Ê¤¢¤ó¤¤ç¤ß¤Á¡Ë¡É¤ò½ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏÆ»¾ðÊó¤À¤±¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à¼þÊÕ¤ÏÀî¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿!? ²¿ÅÙ¤â¶õ½±¤ò¼õ¤±¤¿Ì¾¸Å²°¡¦ÂçÁ¾º¬ °ÅµôÆ»¤ò¤¿¤É¤Ã¤ÆÎò»Ë¤ÎÉ³¤ò²ò¤¯Î¹¡¡Æ»¤È¤ÎÁø¶ø
¾¼ÏÂÃæ´ü¤Ë°Åµô²½¤·¤¿¡ÖÂç¹¬Àî¡×¤Î°ÅµôÆ»
Åì¶è¤ÎÂçÁ¾º¬¼þÊÕ¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¾±ÆâÀî¤äÌðÅÄÀî¤Î»ÙÎ®¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤·¡¢º£¤Ç¤Ï°Åµô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Æ»¥Þ¥Ë¥¢¡£
¥Ð¥¹ÀìÍÑ¤Î¹â²Í¡Ö¤æ¤È¤êー¤È¥é¥¤¥ó¡×¤Î¿¿²¼¤òÁö¤ë´´ÀþÆ»Ï©¤Ï¡¢¡ÖÂç¹¬Àî¡Ê¤À¤¤¤³¤¦¤¬¤ï¡Ë¡×¤Î°ÅµôÆ»¡£¼þÊÕ¤Ë¤ÏÅÄ¤ó¤Ü¤¬¹¤¬¤ê¡¢¿å¤ò¶¡µë¤¹¤ëÇÀ¶ÈÍÑ¿å¤ÎÌò³ä¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¾¼ÏÂ½é´ü¤Ë²¼Î®¤¬¡¢¾¼ÏÂ40Ç¯Âå¤Ë¾åÎ®¤¬°Åµô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1997Ç¯¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à¥Ê¥´¥ä¡Ê°Ê²¼¡¢¥Éー¥à¡Ë¤¬·úÀß¤µ¤ì¤ëÁ°¡¢Âç¤¤Ê¹©¶ÈÃÏÂÓ¤À¤Ã¤¿¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¡£³¹¤ËÅÔ»Ô²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢¹©¾ì¤ÎÂ¿¤¤¾åÎ®¤è¤ê²¼Î®¤Î¶è²èÀ°Íý¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Áá¤¯¤Ë°Åµô²½¤·¤¿²¼Î®¤ËÈæ¤Ù¡¢¾åÎ®¤Ç¤ÏÀî¤Î»Ñ¤òÄ¹¤¯¸«¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¤ÎÊý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âç¹¬Àî¤Ï¤¹¤°¶á¤¯¤òÎ®¤ì¤ë¡Ö¹áÎ®Àî¡Ê¤«¤Ê¤ì¤¬¤ï¡Ë¡×¤ò¿å¸»¤È¤·¡¢ÂçÁ¾º¬¤òÄÌ¤Ã¤ÆËÙÀî¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¹áÎ®ÀîÉÕ¶á¤ËÎ®¤ì¤ëÌðÅÄÀî¤ä¾±ÆâÀî¤Ï¿åÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ÎÈÅÍô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÁ¾º¬¤ÏÅÙ¡¹¿»¿å¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Éー¥à¼þÊÕ¤ÏËÌ¤òÂç¤¤Ê²ÏÀî¤Ë¡¢Æî¤òµÖ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ê¿ÃÏ¤Ç¡¢ÌðÅÄÀî¤«¤éÀ÷¤ß½Ð¤·¤¿ÉúÎ®¿å¤¬ËÉÙ¤Ê¥¨¥ê¥¢¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ê¿ÃÏ¤«¤éÍ¯¤½Ð¤·¤¿¿å¤¬¿åÏ©¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÁ¾º¬¤Ë¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀî¶Ú¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³¹¤¬Âç¤¤¯ÊÑËÆ¤·¡¢°ÅµôÆ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÀ¾Æ»Àî¡×
¥Éー¥à¤ÎÉßÃÏ¤Ë±è¤Ã¤ÆÆîÂ¦¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ÖÀ¾Æ»Àî¡×¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°Åµô²½¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¼ÖÆ»¤Ë¡£ÃÏ²¼¤Ë¤Ï¾å¿åÆ»¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àï»þÃæ¡¢·³¼û¹©¾ì¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÁ¾º¬¤ÏÊÆ·³¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤ê¡¢²¿ÅÙ¤â¶õ½±¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Àï¸å¤â¹©¶ÈÃÏÂÓ¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤¿ÂçÁ¾º¬¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ°è¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬¿Ê¤ß¡¢¹©¾ì¤ÏÊÄº¿¡£
90Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ï¹©¾ìÀ×ÃÏ¤òÍøÍÑ¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ»ÜÀß¤ÎÀßÃÖ¤¬Áê¼¡¤®¡¢³¹¤Î»Ñ¤¬Âç¤¤¯ÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥Éー¥à¤Ø¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤ËÈ¼¤¤¡¢¹©¾ì¤ÎÉßÃÏ¤ä¼þÊÕ¤ÎÀî¤âÆ»Ï©¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¾Æ»Àî¤ÏÃã²°¥öÃÓ¤«¤é¤«¤Ä¤ÆÊÛÅ·¸ø±à¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÃÓ¤Ø¤ÈÄÌ¤¸¤ëÃÏ²¼¿åÏ©¤¬¤¢¤ê¡¢¥Éー¥à¤ÎÆîÂ¦¤òÈ´¤±¡¢ËÌ¤ÎÂç¹¬Àî¤Ê¤É¤ØÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£É¨¤¬¿»¤«¤ë¤¯¤é¤¤Àõ¤¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¬µû³Í¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿åºÎï¤ÊÀî¤Ï¡¢¾¼ÏÂ40Ç¯Á°¸å¤Î¶è²èÀ°Íý¤Ç°Åµô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
ÊÛÅ·¸ø±à¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÊÛºâÅ·¤Ï¡¢Å·Ê¸7Ç¯¡Ê1538Ç¯¡ËÁÏ·ú¤Î¡Ö±Ê¹°±¡¡Ê¤è¤¦¤³¤¦¤¤¤ó¡Ë¡×¤Ë°ÜÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯1·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å11»þ56Ê¬ÊüÁ÷¡¡CBC¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆ»¤È¤ÎÁø¶ø¡×¤è¤ê
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³ùÁÒ,
²£ÉÍ,
ÂçÁ¥,
Åìµþ,
ÇÛÀþ,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¿À»ö,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ä¹Ìî,
Ê©ÃÅ