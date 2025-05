ÃÊ¥Ü¡¼¥ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë·ÚÎÌÀß·×¡ª¥³¡¼¥¨¥¤¥È¥ì¡¼¥É¡ÖÁÈÎ©¼° ËÉºÒ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡×¡ÖÁÈÎ©¼° ËÉºÒ°ÂÌ²¥É¡¼¥à¡×

コーエイトレードは、災害時の避難生活をサポートする防災用品「組立式 防災テーブル」「組立式 防災安眠ドーム」を2025年5月に発売します。

コーエイトレード「組立式 防災テーブル」「組立式 防災安眠ドーム」

・発売日 :2025年5月

・販売価格:組立式 防災テーブル/638円(税込)

組立式 防災安眠ドーム/858円(税込)

・販売方法:同社Webサイト「販促品流通センター」、および法人向けサイト

「Selections(セレクションズ)」にて販売予定

コーエイトレードは、災害時の避難生活をサポートする防災用品「組立式 防災テーブル」「組立式 防災安眠ドーム」を2025年5月に発売。

段ボール素材を使用し、誰でも簡単に組み立てられる軽量設計。

省スペースで保管ができ、使用後は焼却処理やリサイクルも可能です。

また、段ボールにはお茶殻を配合、環境にも配慮しました。

〇製品特長

・省スペース保管

段ボールシート状で収納でき、限られた備蓄スペースでも大量保管が可能です。

・簡単・即時組み立て

工具不要で、誰でも短時間で完成。

災害直後からすぐに使用できます。

・環境にやさしい処理性

使用後はリサイクルまたは焼却処理が可能。

廃棄や入れ替え作業の手間も大幅に軽減できます。

■防災テーブル

食事や作業、学習など、多用途に対応できる簡易テーブル。

省スペースながら最低限必要なサイズ感にこだわり(テーブル面:約W32×H25cm)、食事や学習に耐えられる強度とシニアや子供でも持ち運べる軽さを両立させました。

パーソナルスペースの確保に役立ち、避難所でのストレス軽減に貢献します。

※意匠登録出願中

組立式 防災テーブル

■防災安眠ドーム

頭部を覆うことで光や周囲の音を適度に遮断し、安心できる睡眠環境を提供します。

独自にデザインした家型のフォルムを採用することにより、圧迫感を軽減しながら独立した空間を確保。

段ボールに配合したお茶のほのかな香りも気持ちを和らげます。

睡眠不足による心身の負担を軽減し、ストレス軽減に貢献します。

※意匠登録出願中

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 段ボール素材を使用し、誰でも簡単に組み立てられる軽量設計!コーエイトレード「組立式 防災テーブル」「組立式 防災安眠ドーム」 appeared first on Dtimes.