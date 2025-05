フルーツフレーバー使用で爽やか！エム・ジー・ケイ「シュタインズ・ゲート栄養ドリンク」

エム・ジー・ケイは、まゆしぃ☆のビンタ:朝スッキリ!味、まゆしぃ☆のビンタ:朝スッキリ!味 強化版、まゆしぃ☆のやさしさ:もう頑張らなくてもいいからね味、STEINS;GATE:ゲルバナ味の4種類が、製造の地、奈良県北葛城郡河合町のふるさと納税返礼品で登場!

エム・ジー・ケイ「シュタインズ・ゲート栄養ドリンク」

【まゆしぃ☆のビンタ:朝スッキリ!味】

■ラベル

まゆしぃのビンタ120mg-2

■商品の特徴

まゆしぃ☆にビンタされたら、きっと朝スッキリできるのではないか?という妄想を商品化しました。

飲みやすいフルーツフレーバーを使用しているため、とても爽やかな味です。

カフェインはなんと120mg配合です!

ぜひ、「まゆしぃ☆のビンタ 朝スッキリ味」が存在する世界線を楽しめます!

【まゆしぃ☆のビンタ:朝スッキリ!味 強化版】

■瓶

まゆしぃのビンタ200mg-1

■ラベル

まゆしぃのビンタ200mg-2

■商品の特徴

まゆしぃ☆にビンタされたら、きっと朝スッキリできるのではないか?という妄想を商品化しました。

飲みやすいフルーツフレーバーを使用しているため、とても爽やかな味です。

カフェインはなんと200mg配合です!

ぜひ、「まゆしぃ☆のビンタ:朝スッキリ!味 強化版」が存在する世界線を楽しめます!

【まゆしぃ☆のやさしさ:もう頑張らなくてもいいからね味】

■瓶

まゆしぃのビンタ0mg-1

■ラベル

まゆしぃのビンタ0mg-2

■商品の特徴

まゆしぃ☆にギュッと抱きしめられたら、今までの頑張りが報われるのではないか?という妄想を商品化しました。

まゆしぃの大好物であるバナナフレーバーを使用しているため、とても爽やかな味です。

カフェインはなんと“ゼロ”。

ノンカフェインです。

また、ラベルの右下にはメッセージ欄が付いており、身近にいる方へちょっとしたメッセージを添えて、プレゼントすることも可能です。

「まゆしぃ☆のやさしさ もう頑張らなくてもいいからね味」を飲むことで、まゆしぃ☆のやさしさが少しだけ癒しを与える世界線を楽しめます。

【STEINS;GATE(シュタインズ・ゲート):ゲルバナ味】

■瓶

ゲルバナ味150mg-1

■ラベル

ゲルバナ味150mg-2

■商品の特徴

作中で主人公たちの「電話レンジ(仮)」の実験により緑色にゲル化してしまったバナナ「ゲルバナ」と、MGK NN DRINKSのカフェインドリンクと奇跡のマリアージュを果たしました!あまり美味しくないとされる「ゲルバナ」が、もしこの世に実在したら…?美味しかったら…?同社パティシエが作品とゲルバナのイメージをもとに、何度も試作を繰り返して開発しました。

ぜひ、スッポンエキス増し増しの「ゲルバナ味」が存在する世界線を楽しめます!

■商品概要・販売情報

商品名 :STEINS;GATE(シュタインズ・ゲート)清涼飲料水 各10本セット

ブランド:MGK NNDRINKS

掲載場所:

■STEINS;GATE(シュタインズ・ゲート)

志倉千代丸企画・原作による科学アドベンチャーシリーズの第2弾として、2009年10月15日に発売されたゲーム。

秋葉原を舞台に描かれた、科学的な考察に基くタイムリープを主軸にした濃密なストーリーや宮野真守、花澤香菜、関智一、今井麻美ら豪華声優陣の起用でも話題を集め、テレビアニメ化を機に世界的な人気コンテンツとなった。

これまでコミカライズ、ノベライズはもとより、劇場アニメ化、舞台化、続編ゲームの発売やそのアニメ化などさまざまなメディアミックスを行っており、発表から10年以上を経てもなお各種コラボレーションを実施。

とどまることなく展開を広げている。

(C)MAGES./NITRO PLUS

