実際の職業をテーマにした体験型イベント「お仕事まるしぇ」も！CAITAC SQUARE GARDEN 5th ANNIV　あなたを未来へとつなぐ架け橋へ。

福岡天神エリアの複合施設・CAITAC SQUARE GARDENは、2025年6月11日(水)に開業5周年を迎えます。

CAITAC SQUARE GARDEN 5th ANNIV あなたを未来へとつなぐ架け橋へ。

開催日時 : 2025年5月24日(土)〜6月15日(日)

会場 : CAITAC SQUARE GARDEN

主催 : CAITAC SQUARE GARDEN 事務局

■施設概要

名称 : CAITAC SQUARE GARDEN

開業日 : 2020年6月11日(木)

営業時間 : 店舗により異なる

所在地 : 〒810-0023 福岡県福岡市中央区警固1丁目15番38号

アクセス : [電車]天神駅より徒歩12分/赤坂駅より徒歩10分

[バス]警固1丁目バス停より徒歩1分

駐車場 : 68台(大型乗用車 46台/大型ハイルーフ 22台)、原付バイク 9台

駐輪場 : 66台

施設面積 : 約8,000m2(約2,420坪)/4階建て

店舗数 : 15店舗(2025年5月12日時点)

運営会社 : カイタックホールディングス

■イベントテーマ

“あなたを未来へつなぐ架け橋”

イベントを通じて未来につながる多彩な出会い、つながりが生まれる願いを込められています。

地元の文化やコミュニティを楽しめる特別なイベントを企画。

<イベントプログラム>

【DANCE BATTLE PUMA vol.2】

CAITAC SQUARE GARDEN内テナント・プーマ ストア 福岡とのコラボイベント。

2024年11月に続き、2回目の開催です。

全国各地より老若男女問わずダンサーが集結、そして今回はイベントのテーマソングもお披露目します!日本のダンスシーンを牽引する豪華ジャッジ陣にも注目ください。

開催日:2025年5月24日(土) 11:00〜19:00

会場 :CAITAC SQUARE GARDEN 1F・2F

参加 :有料

観覧 :有料

※参加者エントリーは5月16日(金)まで募集中。

※詳細はホームページ参照。

DANCE BATTLE PUMA

【KODOMO EXPO】

「NPO法人子どもは未来」による、地元企業の協力のもと、実際の職業をテーマにした体験型イベント「お仕事まるしぇ」をはじめ、「縁日」、「創造力を引き出すワークショップ」、「元気いっぱい遊べる学べるアクティブゾーン」など、子どもたちの未来への入口を見つけるきっかけや、笑顔溢れる時間をお届けします。

開催日:2025年5月25日(日) 11:00〜18:00

会場 :CAITAC SQUARE GARDEN 1F・2F アビスパコート

KODOMO EXPO

【DOG LIFE+ vol.4】

「DOG LIFE+」は、昨年10月よりワンちゃんと施設利用が可能になったことからはじめたイベントで、大切な家族の一員であるワンちゃんのQOLを高めて飼い主としての知識を養い、ワンちゃんとの快適な生活を提案します。

獣医による無料セミナー、ドッグトレーナーによる指導は必見です。

また、アビスパコートもドッグランとして開放します。

開催日:2025年5月31日(土)・6月1日(日) 両日11:00〜18:00

会場 :CAITAC SQUARE GARDEN 1F・2F・4F アビスパコート

DOG LIFE+

【Kyushu Spirits:SAKE&BEER】

九州ご自慢のクラフトビールと日本酒をメインに、お酒と合う料理も用意!様々なジャンルのアーティストたちの生演奏を聴きながら、インバウンドの方々にも九州の魅力を新たに発見いただけるイベントです。

ノンアルコールの用意もあります。

開催日:2025年6月7日(土)・8日(日) 両日11:00〜18:00

会場 :CAITAC SQUARE GARDEN 1F・2F・4F(天候次第)

Kyushu Spirits:SAKE&BEER

【BIG MAHALO】

開業5周年イベントの最後を飾る「BIG MAHALO」。

“MAHALO”はハワイ語で“ありがとう”を意味します。

5年間支えていただいた地域の皆様への感謝の気持ちとともに、これからも愛される施設として成長していくことを願うプログラムです。

期間中、特別ゲストによるハワイアンライブやフラダンス、また、ハワイアングルメの出店など、施設を訪れた皆様に笑顔で楽しめる空間を提供します。

開催日:2025年6月14日(土)・15日(日) 11:00〜19:00

会場 :CAITAC SQUARE GARDEN 1F・2F・4F

BIG MAHALO

■店舗施策

CAITAC SQUARE GARDEN店舗による企画も実施します。

開業5周年記念のオリジナルノベルティプレゼントや無料のピラティス体験会に健康相談会、アイマスクを着用し“見えない世界”の中でさまざまなチャレンジができる「ブラインド体験会」など、CAITAC SQUARE GARDENにお越しのお客様に充実した時間を過ごしていただける企画を予定しています。

<参加店舗>

・yanuk

・ピラティズジャパン

・キノシネマ

・アビスパコート

・ウイークエンドハウス など

過去のブラインド体験会の様子(アビスパコート)

カイタックリビンコート(仮称)

