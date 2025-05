¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤â¼«Í³¡ª¡Þ0¡Ö¥Æ¥é¥¹¥Õ¥¡¥ó¡×

±0(プラスマイナスゼロ)は、野外で使えるおしゃれな扇風機「テラスファン」を2025年5月中旬より順次発売します。

±0「テラスファン」

発売予定 :2025年5月中旬より順次

税込売価 :19,800円

カラー :ホワイト/グレー

電源 :リチウムイオンバッテリー(21.6V 2450mAh)

消費電力 :バッテリー動作時約14.2W、ACアダプター動作時約21W

首振り角度:上向き約155°、下向き約10°

連続使用時間(満充電時):約4時間30分〜57時間

充電時間 :約3時間30分(電源OFF時)

風速 :約300m/min

風量 :約19m3/min

質量 :約2.9kg

外形寸法 :H376×W350×D221mm

製造地 :中国

・防水性能IPX4で水の飛沫に対応

・持ち運べるコードレスタイプ

・スライドスイッチで簡単操作

このテラスファンは、室内と屋外、どちらの空間でも使用できるボーダレスなデザインと機能を持ったコードレスタイプの扇風機です。

バッテリー駆動だから持ち運びも自由、お好きな場所に持ち運んで使えます。

水の飛沫から内部を保護するIPX4の生活防水性能付きです。

これからの季節、車に積んで野外に持ち出すことも良いかと思います。

清潔感を感じるホワイトと落ち着いたグレーの2色展開。

シルバーの羽根とシンプルなフレーム構造は、野外で使える機能を持ち合わせながらも都会的で洗練された印象です。

室内に置いても屋外で使用してもおしゃれで目を引きます。

IPX4の防水機能付きだからアウトドアにも!

スライドスイッチで簡単風量調節出来ます。

