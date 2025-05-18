¹á¼è¿µ¸ã¡¡Ï¢ÍíÀè¤ò¶µ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö10Âå¸åÈ¾¤«¤é¡×¤â¡ÄDM¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ³°¤ÊÂÐ±þ¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹á¼è¿µ¸ã¡Ê48¡Ë¤¬17Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Öwith¡¡MUSIC¡×¡ÊÅÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ï¢ÍíÀè¤ò¶µ¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹á¼è¤Ï¡Ö10Âå¸åÈ¾¤«¤é¤«¤Ê¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç°Î¤¤¿Í¡¢¥×¥í¥Ç¥å¥µ¡¼¤È¤«¤¬°ì½ï¤Ë¿©»ö¹Ô¤³¤¦¤èÏ¢ÍíÀè¡ª¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¤Ë¤â¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¶µ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¶µ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡Ö¶µ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ê¤¼Ï¢ÍíÀè¤ò¶µ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¹á¼è¤Ï¡Ö¶µ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡Ö¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤È¤«X¤ÎDMÍè¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È°Õ³°¤ÊÂÐ±þ¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢Íè¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¹á¼è¤¬Ï¢ÍíÀè¤ò¶µ¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶È³¦¤Ç¤ÏÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤À¤«¤é¡¢ºÇ¶á¤Á¤ç¤Ã¤È¤µ¤ß¤·¤Ç¤¹¡×¤È¤Ý¤Ä¤ê¡£
¡¡º£Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎºÇÄãÃË¢¨»ä¤Î²ÈÂ²¤Ï¥Ë¥»¥â¥Î¤À¤Ã¤¿¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î»ÖÂº½ß¤È¤â¡Ö3¥«·î¡¢4¥«·î°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å½ß·¯¤¬¡È¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡É¤Ã¤Æ¡¢¤Ð¡¼¤Ã¤Æµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏ¢ÍíÀè¤òÊ¹¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤Þ¤¢¡¢²¶¤¬¤³¤¦¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ£»¨¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£