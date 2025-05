Ä¶·ÚÎÌ¤ÇÁÝ½ü¤äÀöÂõ¤â¤·¤ä¤¹¤¤¡ªcucan¡Ö¥½¥ë¥Ù¥­¥ë¥È¡×

スミノエ インテリア プロダクツが運営するカーテン・ラグ専門ECサイト「cucan(クーカン)」は、夏の猛暑も快適に過ごせるひんやり冷感ラグ「ソルベキルト」の予約販売を2025年5月9日(金)より開始します。

cucan「ソルベキルト」

アイテム:キルティングラグ、キルトケット、枕パッド

素材 :[表側]ナイロン100% [中材]樹脂綿 [裏側]ポリエステル100%

サイズ :90×130cm、130×185cm、185×185cm、185×240cm

カラー :ブルーグレー、ライトベージュ

機能 :撥水加工、防ダニ加工、接触冷感

予約開始:2025年5月9日(金)0:00〜

納期 :2025年5月中旬入荷予定

ラグだけでなく、同素材を使用したキルトケットやピローパッドも用意しました。

《冷感ラグ ソルベキルト:全2色4サイズ》

パーソナルサイズ(90×130cm)

ファミリーサイズ(130×185cm、185×185cm、185×240cm)

【肌が触れると“ひんやり”接触冷感。JIS規格の基準クリアの優秀仕様。】

ナイロン素材の特性を活かした肌が触れると「ひんやり」を感じる接触冷感ラグ。

ずっと触ってると熱が伝わり「ひんやり」感が落ち着くので、場所を変えて「接触冷感」の心地よさを何度も楽しめます。

はっ水加工

【子供やペットのいる家庭「あるある」が解消!?「突然」も安心の撥水加工。】

子供がジュースをこぼしたり、ペットが粗相しても、生地の表面が水分をはじいて、水玉状に。

ササっと拭き取れば濡れた後が分からない程、元の状態に。

汚れたら洗う前に、拭き取ればさらに快適に使える優秀ラグです。

防ダニ加工

【ダニを殺すのではなく、寄せ付けない防ダニ加工。】

ダニが嫌がる成分で、ダニを寄せつけにくくし、追い出す忌避効果がある「防ダニ」加工を施しているため、ダニが寄り付きにくく繁殖を抑えることで、アレル物質の発生を抑制します。

洗濯機で丸洗いOK

【突然ラグが汚れても安心。

洗濯機で洗えちゃう快適仕様。】

洗濯機で丸洗いOKなので、汚しても安心。

また通気性にも優れているため、速乾性も期待できる!まさにストレスフリー仕様です。

ふんわり軽量タイプ

【こんなに軽くていいの?最軽量なふんわり軽すぎラグ。】

裏面に不織布を使わず、ポリエステルを使うことで、さらに軽量化を実現!程よい厚みに仕上げているので、とっても軽い仕上がりになっています。

2畳でも女性が軽々運べる軽さを実現。

お掃除するときや洗濯するときに、できるだけストレスなく過ごせるラグです。

裏面滑り止め加工

【軽いラグだから滑り止めでノンストレス仕様。】

軽量ラグなので、通常のラグよりズレやすい!!だからこそ裏面はドットタイプの滑り止め加工を施しました。

また、不織布ではなくポリエステル生地を使っているため見た目の爽やかさも実現しました!掃除機をかけて、ズレる。

歩いてズレる。

というストレスをできるだけ感じない、優しいラグ設計です。

爽やかで落ち着いたカラー

【冷感らしさ+使いやすさに意識した大人な2色。】

爽やかなブルーにくすんだグレーを足した大人な雰囲気のブルーグレーとライトグレーに薄くイエローを足したような色味のライトベージュ 全2色展開です。

