ユアサプライムスは、真上まで首の角度を調整できるので換気や部屋干しにも使いやすい「ダイヤル式風量調整DCリビング扇風機」を2025年4月下旬より、全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムスが運営するインターネット家電通販サイト「ユアサプライムス.com」他ショッピングサイト等にて販売を開始しました。

ユアサプライムス「ダイヤル式風量調整DCリビング扇風機」

型番 :YKT-D3423GFR

カラー :(W)ホワイト、(C)ベージュ

サイズ :W35.5×D35×H71〜92cm

電源コード長 :約1.6m

重量 :約4.3kg

電源 :AC100V 50/60Hz

消費電力(50/60Hz):14/14W

機能等 :真上まで角度調整、風量MAX、風量8段階、6時間切タイマー、

6時間入タイマー、リズム風、おやすみ風、

切り忘れ防止8時間自動オフタイマー

生産国 :中国

希望小売価格 :8,980円(税込)

JAN :ホワイト/4979966573322

ベージュ/4979966573643

発売日 :2025年4月下旬発売

ユアサプライムスは、真上まで首の角度を調整できるので換気や部屋干しにも使いやすい「ダイヤル式風量調整DCリビング扇風機」を2025年4月下旬より、全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムスが運営するインターネット家電通販サイト「ユアサプライムス.com」他ショッピングサイト等にて販売を開始。

■特徴

・真上まで角度調整ができて、換気や部屋干しに便利

・ボタンひと押しで一気に最大風量にできる風量MAX機能

・風量調整が楽なダイヤル式風量調整

・リビングでの使用に適したソファや家具に風を遮られない92cmのハイポジションタイプ

・優しい風を作り出す7枚羽根

・消費電力が低く運転コストが抑えられる

・本体と同色の羽根がスタイリッシュ

ダイヤル式風量調整DC扇風機

■真上まで首の角度を調整できる

エアコンと併用時に首の角度を真上や上方向にして首振りをさせると、お部屋の上部に溜まる暖かい空気とエアコンの冷えた空気が攪拌され、エアコンで設定した温度に早く到達させることができます。

また、メゾネットタイプのお部屋へのおすそ分け風のほか、キッチンなどでの立ち作業の際に、風を上半身に当てて涼むことができます。

部屋干しに使用いただくと、高い位置に吊るしてある洗濯物にも風を当てられ、乾燥を早めて干し時間を短縮することもできます。

■暑い時こそ手順を減らせる「風量MAX」ボタン

扇風機のメモリー機能が切る前の風量を記憶しているため、電源を入れた時に風量が弱く、風量ボタンを連打したことはありませんか?この「風量MAX」ボタンは、ボタンをひと押しで最大風量の「風量8」で運転をすることができます。

もう一度ボタンを押すと元の風量に戻るため、エアコンを運転し始めで部屋が暑いときは肌に当たる風の強さを強くすることで「暑さによる不快」を軽減することができ、エアコンで部屋の温度が下がった後に即座に「いつも使っている風の強さ」に戻すことができます。

■7枚羽根と8段階の風量設定で肌当たりの良いやわらかな微風

DCモーターを搭載した本製品は、8段階の細かい風量制御が可能で、自然な風に近い極弱い微風から強風までより好みに合わせた風量に調整できます。

また、一般的な扇風機より羽根の枚数を増やした7枚羽根が、エアコンで冷えた空気をより広範囲にふんわりと運びます。

本製品は同社の他のDCモーター扇風機と比較しても消費電力が低く、1か月毎日8時間使用しても電気代をわずか105円弱に抑えられる、非常にコスパの高い扇風機です。

※電気代の目安: 最大消費電力で1日8時間使用した場合の1か月(30日)分の金額。

2024年7月1日現在の電力料金目安単価1kWh=31円で計算しています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ボタンひと押しで一気に最大風量に!ユアサプライムス「ダイヤル式風量調整DCリビング扇風機」 appeared first on Dtimes.