·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«²ñ¼°¤Î±ÇÁü¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤â²ÈÂ²¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ä
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡Ê48¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤«¤Ù¤í¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å2»þ28Ê¬¡á´ØÀ¾ÃÏ¶è¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2021Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«²ñ¼°¤Ë±ÇÁü½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ò¤È¤ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó²¬Â¼Î´»Ë¡Ê54¡Ë¤¬¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Ð·Þ¤¨¤¿¡£
¤Ò¤È¤ê¤Ï¡Ö²¬Â¼¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤¹¡¢¤¢¤ì¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡£À¤´Ö¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤ß¤ó¤ÊËº¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¤¢¤ì¡¢5Ç¯Á°¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤Æ¤¿¿Í¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡È¥É¥ä´é¡É¤ò¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¤Ò¤È¤ê¤Ï³«²ñ¼°¤Î±ÇÁü¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¾ìÆâ¤Î¾ÈÌÀ¤ò¥¤¥¿¥º¥é¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥ÕÌò¤Ç½Ð±é¡£¤Ò¤È¤ê¤¬¡ÖTOKYO 2020¡×¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ë¾ÈÌÀ¤¬¤È¤â¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿±é½Ð¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¤Ò¤È¤ê¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬À¤³¦Ãæ¤ËÎ®¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈºÆ¤Ó¥É¥ä´é¡£¤³¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤¬ÅìµþÃæ¤ÎÅÅµ¤¤òÁà¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÀßÄê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤½¤ì¤Þ¤Ç¿¿¤Ã°Å¡£¤³¤Î»ÜÀß¤Ã¤ÆÎ¢ÀßÄê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á°²ó¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î»þ¤Ë¤Ç¤¤¿»ÜÀß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éÁ´Éô¥ì¥È¥í¤Ç¤·¤ç¡©¡¡Á´Éô¥¢¥Ê¥í¥°¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤âÁ°²ó¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î»þ¤Ë¤Ç¤¤¿»ÜÀß¤Ç¡¢1¿Í¤À¤±´ÉÍý¿Í¤¬¤¤¤¿¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤Î»£±Æ¼«ÂÎ¤Ï1Æü¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¼éÈëµÁÌ³¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¡£Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤ä¤ëÁ°¤Ë¡¢¤³¤ó¤ÊÊ¬¸ü¤¤½ñÎà¤Ë¥µ¥¤¥ó¡£±Ñ¸ì¤Î½ñÎà¤À¤«¤é¡£¤É¤³¤Ç¤¤¤Ä»£±Æ¤·¤¿¤«¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡Ø¸À¤Ã¤¿¤éµö¤µ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸ý³°¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÅöÁ³¡¢¡Ö¤É¤³¤Ç¥Ð¥ì¤ë¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤«¤é¡£³Ø¹»¤ÇÍ§Ã£¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤éÏ³¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×¤È²ÈÂ²¤Ë¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤º¡¢¡Ö³«²ñ¼°Ãæ¤â²ÈÂ²¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡×¤È¡¢³«²ñ¼°¤ÎÅöÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¤µ¡¢³«²ñ¼°¤Ã¤ÆÄ¹¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¡Ø¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¡ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¡¢¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¡Ë¡¢¡Ø¤¤¤¤¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤ß¤ó¤Ê·ë¶É¿²¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢³«²ñ¼°¡¢»ä1¿Í¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÍº»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£