¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ø¡¡19Æü¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÄäÀï¤Ê¤É¶¨µÄ
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï17Æü¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È19Æü¤ËÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï17Æü¡¢¼«¤é¤ÎSNS¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÄäÀï¤ÈËÇ°×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È19Æü¤ËÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤¬À¸»ºÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÄäÀï¤¬¼Â¸½¤·¡¢µ¯¤³¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿Ë½ÎÏÅª¤ÊÀïÁè¤¬½ª·ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤È¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Î¸å¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ä¡¢NATO¡Ê¡áËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢16Æü¤Ë¤ª¤è¤½3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄ¾ÀÜ¸ò¾Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤ÏÂ¨»þÄäÀï¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍâÆü¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊËÌÅìÉô¤Î¥¹¥à¥¤¤ÇÌ±´Ö¿Í¤¬¾è¤ë¥Ð¥¹¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢9¿Í¤¬»àË´¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÄäÀï¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£