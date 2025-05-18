¡Ú¿·³ãÂç¾ÞÅµ¡ÛÅÄÃæ¾¡»Õ¤¬£Ê£Ò£Á½Å¾Þ½éÄ©Àï½é£Ö¡ª£¸ÈÖ¿Íµ¤¥·¥ê¥¦¥¹¥³¥ë¥ÈÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¡¸ÅÀîµÈ¡ÖÀèÇÚ¤ÎÇÏ¤Ç¾¡¤Æ¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¡Ö¿·³ãÂç¾ÞÅµ¡¦£Ç£³¡×¡Ê£±£·Æü¡¢¿·³ã¡Ë
¡¡±«¾å¤¬¤ê¤Î±Û¸åÏ©¤Ë¡¢¥¹¥«¥Ã¤ÈÀ²¤ìÅÏ¤ë¡È¥«¥Ã¥Á¡¼¥¹¥Þ¥¤¥ë¡É¤¬¤Ï¤¸¤±¤¿¡£¸ÅÀîµÈµ³¾è¤Î£¸ÈÖ¿Íµ¤¥·¥ê¥¦¥¹¥³¥ë¥È¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë£±£µÆ¬¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¤Þ¤ó¤Þ¤ÈÆ¨¤²ÀÚ¤ê£Ö¡££³·î¤Ë¿·µ¬³«¶È¤·¤¿ÅÄÃæ¾¡»Õ¤Ï¡¢£Ê£Ò£Á½Å¾Þ½éÄ©Àï¤Ë¤·¤Æ½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹Á°¤Ë±«¤Ï¤ä¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¼Ç¤ÏãÄ½ÅÈ¯É½°Ê¾å¤Ë¤Ì¤«¤ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÏÈ½ç¤ÈÇÏ¾ì¾õÂÖ¡¢Å¸³«¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¸ÅÀîµÈ¤Ï¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿Æ¨¤²¤Î¼ê¤òÁªÂò¡£¤³¤Îºö¤¬¸«»ö¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤¤¤¤ÇÏ¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ï¥Ê¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â°ì¤Ä¤ÎºîÀï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÛÄêÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È²ñ¿´¤Î¾¡Íø¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¤ÎÉ½¾ð¤À¡£
¡¡¼ã¤Æü¤«¤éÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ø´ø´±¤Î´ÉÍýÇÏ¤Ç¤Î¾¡Íø¡£°È¾å¤Ï¡ÖËÍ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¾¡½ÕÀèÇÚ¤¬¤¤Ã¤Á¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÍ¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ÎÉ¤¯¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤À¤±¡£´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦¤ÏÀèÇÚ¤ÎÇÏ¤Ç¾¡¤Æ¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈµÇ°¤¹¤Ù¤¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤Ë´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤À¡£
¡¡¸¡ÎÌ¼¼Á°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿ÅÄÃæ¾¡»Õ¤Ï¡¢°®¼ê¹¶¤á¤Ç¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¤Ë¡£¡ÖÄ¾Àþ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡È´èÄ¥¤ì¡¢´èÄ¥¤ì¡ª¡É¤Ã¤Æ¤Í¡£ÂÎÄ´¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê°úÂà¤·¤¿Á°´ÉÍý¼Ô¤Î¡Ë½¡ÁüÀèÀ¸¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î³èÌö¤Ç±¹¼Ë¤Î»Îµ¤¤â¾å¤¬¤ë¡£¡Ö¤³¤ÎÇÏ¤·¤«¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£Â¾¤ÎÇÏ¤Ë¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÄº¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆºÆ¤ÓÁö¤ê½Ð¤¹¡£