ÅÚ²°ÂÀË±¤Î»Ð¡¦±ê²À¡¢·ò¹¯Èþ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Á¥¢°áÁõ»Ñ¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤À¤è¡¼¡×
½÷Í¥ÅÚ²°ÂÀË±¡Ê30¡Ë¤Î»Ð¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëX¥ê¡¼¥°¤Î¥Ö¥ë¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¥¹ÀìÂ°¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡ÖBTC¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÅÚ²°±ê²À¡Ê32¡Ë¤¬17Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½Õ¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
±ê²À¤Ï¡Ö½Õ¥·¡¼¥º¥ó½éÀï¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤òÊó¹ð¡£
¡Ö»äÃ£¥Á¥¢¤Ï±þ±ç¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤òÆÏ¤±¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤«¤é¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¸«¾å¤²¤ë¤¿¤Ó¡¡±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¼«¿È¤Î¥Á¥¢°áÁõ»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤â¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È²þ¤á¤Æµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿½éÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡Ã»¤¤½Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡Àï¤â°ì½ï¤ËÇ®¤¤±þ±ç¤òÆÏ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö±ê²À¤Á¤ã¤óÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡Öµ±¤¤¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤À¤è¡¼¡¡Âç¹¥¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±ê²À¤Ï¡Ö¥ß¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó2019¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥Á¥¢³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤âÊÂ¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£