¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÄ¹¿È¥¤¥±¥á¥ó±¦ÏÓ¤¬º§ÌóÈ¯É½¡¡´ÑµÒÀÊ¤ÎÈþ½÷¤Ë°ìÌÜ¤Ü¤ì¶Ã¤¤Î¡È¥Ê¥ó¥Ñ¡É¤Ç¸òºÝ³«»Ï
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£±£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¸Æü¡Ë¡¢º§Ìó¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Î¥á¡¼¥¬¥ó¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö£ì£ï£ö£å¡¡£ï£æ¡¡£í£ù¡¡£ì£é£æ£å¡×¡Ê»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Î°¦¡Ë¤È¤·¤Æ£±£°Ëç¤Î¥¢¥Ä¥¢¥Ä¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ï¥ì¥¤¥º»þÂå¤Ë¡¢´ÑµÒÀÊ¤Ë¤¤¤¿¥á¡¼¥¬¥ó¤µ¤ó¤Ë°ìÌÜ¤Ü¤ì¡£¥Ü¡¼¥ë¤ËÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò½ñ¤¤¤ÆÅê¤²¤ÆÅÏ¤·¡¢¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤¡È¥Ê¥ó¥Ñ¡É¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¿ÈÄ¹£²£°£³¥»¥ó¥Á¤ÇÄ¹È±¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¶þ»Ø¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¡¢½÷À¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¡££²£´Ç¯¤Ï³«ËëÅê¼ê¤òÂ÷¤µ¤ì¤Æ¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤â¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¬£²£²ÅÐÈÄ¤Ç£¹¾¡£¶ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£´£¹¡££¹·îÅÓÃæ¤ËÎ¥Ã¦¤·¤Æ¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£º£µ¨¤â»³ËÜ¡¢¥¹¥Í¥ë¤È¤Î£³ËÜÃì¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬£µÅÐÈÄ¤Ç£±¾¡£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£µ£°¡££´·î£²£·Æü¡ÊÆ±£²£¸Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤òºÇ¸å¤Ë±¦¸ª¤Î°ãÏÂ´¶¤òÁÊ¤¨¤ÆÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡Ê£É£Ì¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¶Ç¯¤Ë¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢£±£¸Ç¯ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¥ì¥¤¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¡£Ä¹¿È¤«¤éÅê¤²²¼¤í¤¹ÎÏ¶¯¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÉð´ï¤Ë¡¢¹â¤¤ÀøºßÇ½ÎÏ¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë¸Î¾ã¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç£±ÅÙ¤âµ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£ºÇ¤âÅê¤²¤¿¤Î¤Ïºòµ¨¤Î£±£³£´¥¤¥Ë¥ó¥°¡£º£µ¨¤â³«Ëë¤«¤éÌó£±¤«·î¤Î£´·îÃæ¤ËÎ¥Ã¦¤·¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤À¡£