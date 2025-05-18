À±¶ý¥¹¥¥ã¥Ã¥È¡¢·ëÀ®20¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¡¡¥ß¥Ã¥Ä¡ÖNHK¥Û¡¼¥ë¤ÎËâÊª¤Ë¡Ä¡×¿·¶Ê´Þ¤à28¶ÊÇ®¾§
½÷Áõ²ÎÍØ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢À±¶ý¥¹¥¥ã¥Ã¥È¤Î·ëÀ®20¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¡ÖKMM¡×¤ÎÅìµþ¸ø±é¤¬17Æü¡¢½ÂÃ«NHK¥Û¡¼¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¡Ê50¡Ë¤È¥®¥ã¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯ÏÂ·Ã¡¢¥á¥¤¥ê¡¼¡¦¥à¡¼¤Î3¿Í¤Ï¡¢2012Ç¯¡ÊÊ¿24¡Ë¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡¦¥¸¥ç¡¼¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡ÖÈ¾Â¢Ìç¥·¥§¥ê¡×¡Ö¤´Íð¿´¡×¡¢¤½¤·¤Æ¿·¶Ê¤Î¡ÖadDRESS¡×¤È¡Ö¿¿¼î¤Î¥Ô¥¢¥¹¡×¤Ê¤ÉÁ´28¶Ê¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£
¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¡ÖNHK¥Û¡¼¥ë¤ÎËâÊª¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ÝÇ½¤Î¶È¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢½÷Áõ¤·¤¿ÃË¤¬²Î¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£