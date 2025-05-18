リールvsスタッド・ランス スタメン発表
[5.17 フランス・リーグアン第34節](スタッド ピエール=モロワ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[リール]
先発
GK 30 リュカ・シバリエ
DF 4 アレクサンドロ・リベイロ
DF 5 ガブリエル・グズムンドソン
DF 12 トーマス・ムニエ
DF 18 バフォデ・ディアカイト
MF 7 ハウコンアルナル・ハラルドソン
MF 10 レミ・カベッラ
MF 19 マティアス・フェルナンデス
MF 21 バンジャマン・アンドレ
MF 32 アイウブ・ブアディ
FW 9 ジョナサン・デイビッド
控え
GK 1 ヴィト マンノーネ
GK 16 マルク=オレル カイヤール
DF 2 アイサ・マンディ
DF 14 サムエル・ウムティティ
DF 20 ミッチェル・バッカー
MF 8 アンジェル・ゴメス
MF 17 ヌガル・ムカウ
FW 11 オサメ・サハラウイ
FW 24 チュバ・アクポム
監督
ジェネジオブルーノ
[スタッド・ランス]
先発
GK 94 イェバン・ディウフ
DF 2 ジョセフ・オクム
DF 3 関根大輝
DF 18 セルヒオ・アキエメ
DF 21 セドリック・キプレ
DF 23 オーレリオ・ブタ
MF 6 アタンガナ・エドア
MF 7 伊東純也
MF 24 モリー・グバン
MF 72 アマドゥ・コネ
FW 12 ジョルダン・シエバチュ
控え
GK 20 アレクサンドル・オリエロ
DF 31 マルコム・イェン
DF 55 ノア・サンギ
DF 92 アブドゥル・コネ
MF 19 Gabriel Moscardo
MF 30 ジョン・パトリック
MF 87 A. Tia
FW 22 ウマル・ディアキテ
FW 85 ハフィズウマル・イブラヒム
監督
サンバ・ディアワラ
※28:00開始
<出場メンバー>
[リール]
先発
GK 30 リュカ・シバリエ
DF 4 アレクサンドロ・リベイロ
DF 5 ガブリエル・グズムンドソン
DF 12 トーマス・ムニエ
DF 18 バフォデ・ディアカイト
MF 7 ハウコンアルナル・ハラルドソン
MF 10 レミ・カベッラ
MF 19 マティアス・フェルナンデス
MF 21 バンジャマン・アンドレ
FW 9 ジョナサン・デイビッド
控え
GK 1 ヴィト マンノーネ
GK 16 マルク=オレル カイヤール
DF 2 アイサ・マンディ
DF 14 サムエル・ウムティティ
DF 20 ミッチェル・バッカー
MF 8 アンジェル・ゴメス
MF 17 ヌガル・ムカウ
FW 11 オサメ・サハラウイ
FW 24 チュバ・アクポム
監督
ジェネジオブルーノ
[スタッド・ランス]
先発
GK 94 イェバン・ディウフ
DF 2 ジョセフ・オクム
DF 3 関根大輝
DF 18 セルヒオ・アキエメ
DF 21 セドリック・キプレ
DF 23 オーレリオ・ブタ
MF 6 アタンガナ・エドア
MF 7 伊東純也
MF 24 モリー・グバン
MF 72 アマドゥ・コネ
FW 12 ジョルダン・シエバチュ
控え
GK 20 アレクサンドル・オリエロ
DF 31 マルコム・イェン
DF 55 ノア・サンギ
DF 92 アブドゥル・コネ
MF 19 Gabriel Moscardo
MF 30 ジョン・パトリック
MF 87 A. Tia
FW 22 ウマル・ディアキテ
FW 85 ハフィズウマル・イブラヒム
監督
サンバ・ディアワラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります