【「レインボーシックス シージ」RE:L0:AD 2025】 開催期間:5月10日~19日

プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X/Xbox One/PC用タクティカルシューター「レインボーシックス シージ(R6S)」の世界大会「RE:L0:AD 2025」において日本のプロチームCAG OSAKAがWildcard Gamingが勝利し世界ベスト2以上を確定した。

5月10日より開催されている「RE:L0:AD 2025」では、大会終盤の決勝トーナメントが行なわれており、昨日の試合では韓国のBNK FearXに勝利しベスト4を確定。続く本日5月18日の試合では北米地域のWildcard Gamingとの試合になった。

1マップ目のナイトヘイヴンラボはWildcard Gamingが獲得し、2マップ目の山荘はCAG OSAKAが獲得。勝負は最終マップ国境に委ねられ、マップスコア7対3でCAG OSAKAが勝利をおさめた。

CAG Osakaは2月に開催された大会「Six Invitational 2025」において予選突破にあたるベスト12まで勝ち進むなど、世界のチームに対し存在感を見せつけていたが、本大会ではベスト4を確定。そして本日の試合でWildcard Gamingに勝利し、ついに決勝に進出した。次なる試合は5月19日4時15分よりw7m esportsまたはFURIAの勝利チームとの決勝戦が行なわれる。

WE ARE GAGGING FOR A CAGGING????????? pic.twitter.com/y1ZZnToAxY - Rainbow Six Esports (@R6esports) May 17, 2025

