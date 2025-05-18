【ブンデスリーガ第34節】(Europa-Park Stadion)

フライブルク 1-3(前半1-1)フランクフルト

<得点者>

[イ]堂安律(27分)

[ン]アンスガー・クナウフ(45分+4)、ラスムス・クリステンセン(61分)、エリス・スキリ(63分)

<警告>

[イ]M. Rosenfelder(58分)、フィリップ・ラインハート(86分)

[ン]ラスムス・クリステンセン(42分)、アンスガー・クナウフ(72分)、ナムディ・コリンズ(89分)、ナサニエル・ブラウン(90分+6)

観衆:34,700人

堂安律が大一番で先制ボレー弾&2桁得点達成も…フライブルクは逆転負けで初のCL出場を逃す