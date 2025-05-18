フライブルクvsフランクフルト 試合記録
【ブンデスリーガ第34節】(Europa-Park Stadion)
フライブルク 1-3(前半1-1)フランクフルト
<得点者>
[イ]堂安律(27分)
[ン]アンスガー・クナウフ(45分+4)、ラスムス・クリステンセン(61分)、エリス・スキリ(63分)
<警告>
[イ]M. Rosenfelder(58分)、フィリップ・ラインハート(86分)
[ン]ラスムス・クリステンセン(42分)、アンスガー・クナウフ(72分)、ナムディ・コリンズ(89分)、ナサニエル・ブラウン(90分+6)
観衆:34,700人
└堂安律が大一番で先制ボレー弾&2桁得点達成も…フライブルクは逆転負けで初のCL出場を逃す
フライブルク 1-3(前半1-1)フランクフルト
<得点者>
[イ]堂安律(27分)
[ン]アンスガー・クナウフ(45分+4)、ラスムス・クリステンセン(61分)、エリス・スキリ(63分)
<警告>
[イ]M. Rosenfelder(58分)、フィリップ・ラインハート(86分)
[ン]ラスムス・クリステンセン(42分)、アンスガー・クナウフ(72分)、ナムディ・コリンズ(89分)、ナサニエル・ブラウン(90分+6)
観衆:34,700人
└堂安律が大一番で先制ボレー弾&2桁得点達成も…フライブルクは逆転負けで初のCL出場を逃す