¥Ö¥é¥¸¥ëÆîÉô¤ÇÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë ¾¦¶ÈÍÑÍÜ·Ü¾ì¤Ç½é¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤Ë±Æ¶Á¤â
ÆîÊÆ¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÇÀÌ³¾Ê¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¾¦¶ÈÍÑ¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤ÇÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬½é¤á¤Æ¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥¸¥ëÇÀÌ³¾Ê¤Ï16Æü¡¢ÆîÉô¡¦¥ê¥ª¥°¥é¥ó¥Ç¥É¥¹¥ë½£¤Î¾¦¶ÈÍÑ¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤ÇÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌîÄ»¤ä²ÈÄí¤Ç»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ»¤«¤é¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿»öÎã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¦¶ÈÍÑ¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤«¤é¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤Î½£¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿·ÜÆù¤ÎÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤ËÍê¤ëÆüËÜ¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥¸¥ëÇÀÌ³¾Ê¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ëº¬Àä¤Ë¸þ¤±¤¿Á¼ÃÖ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢·ÜÆù¤òÄ´Íý¤·¤Æ¾ÃÈñ¤¹¤ë²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿Í¤Ø¤Î´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£