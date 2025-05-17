¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤¬àÀ¨»´áÂç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤âÀ¸´Ô¡¡£Ó£Î£Ó¤Ë°ÂÅÈ¤ÎÀ¼¡Ö¥Ø¥¤¥í¡¼¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢£±£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¥ß¥ê¥¢¥í¥Þ¡¼¥Ë¥ã¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡ËÍ½Áª¤Ç¡¢¥Þ¥·¥ó¤¬ÂçÇË¤·¤Æ¿¿¤ÃµÕ¤µ¤Þ¤ËÃÏÌÌ¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÁÔÀä¤ÊÂç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤ÏÍ½Áª£Ñ£±¡Ê£±²óÌÜ¡Ë¤Î³«»ÏÁá¡¹¤Ë¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î±ïÀÐ¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤Æ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¼º¤Ã¤Æ¥¹¥Ô¥ó¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÂ¦ÊÉ¤Ë·ã¤·¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ë¤È¡¢¥Þ¥·¥ó¤ÏÃè¤òÉñ¤Ã¤ÆÎ¢ÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢³ÑÅÄ¤ÏÆ¬¤«¤éÃÏÌÌ¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¨»´¤ÊÂç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ë³ÑÅÄ¤Î°ÂÈÝ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Þ¥·¥ó¤«¤é¼«ÎÏ¤ÇÃ¦½Ð¡£Êâ¤¤¤Æ¥Þ¥·¥ó¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¤Ò¤È¤Þ¤ºÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë»öÂÖ¤Ï²óÈò¤·¤¿¡£
¡¡£Ñ£±ÇÔÂà¤ÏÄËº¨¤À¤¬¡¢¶áÇ¯µ©¤Ë¤ß¤ë¾×·â¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤«¤éÀ¸´Ô¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï°ÂÅÈ¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡££Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö£Ñ£±³ÑÅÄ¥µ¥ó¡¢£±²óÅ¾¤·¤ÆÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÂç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ç½ªÎ»¡£º£µ¨°ì¤ÎÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¶²¤í¤·¤¤¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤À¡¢¤È¡Ä¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÀ¸¤¤Æ¥Þ¥·¥ó¤«¤é¤Ï¹ß¤ê¤¿¡×¡Ö³ÑÅÄ¤¯¤ó£Æ£±»²Àï¤·¤Æ¤«¤é£±ÈÖÂç¤¤¤¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤«¤Ê¡©¡¡¤Ê¤Ë¤Ï¤È¤â¤¢¤ìÌµ»ö¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È³ÑÅÄ¤ÎÌµ»ö¤Ë¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤¹°Õ¸«¤¬¼¡¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£²£°£±£¸Ç¯¤«¤é¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÆ¬Éô¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¥Ø¥¤¥í¡¼¤¬³ÑÅÄ¤ÎÌ¿¤òµß¤Ã¤¿¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¡Ö¼«ÎÏ¤ÇÊâ¤±¤Æ¤ë¤«¤é³ÑÅÄ¤¯¤ó¤Ï¤Ò¤È¤Þ¤ºÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¡¥Ø¥¤¥í¡¼¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤é¤È¹Í¤¨¤ë¤È¶²¤í¤·¤¹¤®¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìµ»ö¤ËÀ¸´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢³ÑÅÄ¤ÎÂÎ¤Î¾õÂÖ¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¤À¡£