¡ÚÃæÆü¡Ûº£µ¨£¹ÅÙÌÜ¤Î´°ÉõÉé¤±¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡×°æ¾å´ÆÆÄ¤Î°ìÌä°ìÅú
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£±¡½£°ÃæÆü¡Ê£±£·Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÃæÆü¤Ïº£µ¨£¹ÅÙÌÜ¤Î´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Îµð¿ÍÀï¤Ï£²£³Ç¯£´·î£±Æü¡Á£¹·î£±£°Æü°ÊÍè¤Î£¹Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¤Ï¡¢£²²ó¤ËÀèÆ¬¤Î¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ò±¦Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤µ¤»¤ë¤È¡¢Â³¤¯ÁýÅÄÎ¦¤Î¥´¥í¤òÆóÎÝ¤Ë°Á÷µå¡£Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò¹¤²¡¢ÃæµþÂçÃæµþ¹â»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¦Ãæ»³¤Ë£±£µ£²¥¥íÄ¾µå¤òÃæÁ°¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¡¢Àè¼èÅÀ¤òµö¤·¤¿¡££³²ó°Ê¹ß¤Ï¡¢Áö¼Ô¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÇ´Åê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢Ì£Êý¤Î±ç¸î¤¬¤Ê¤¯¡¢£·²ó¤òº£µ¨ºÇÂ¿¤Î£±£±£¶µå¤òÅê¤²¤Æ£´°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡£Î¾¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Îº£µ¨£µÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡£±£¶Æü¤ÎÆ±Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Î£²ÆÀÅÀ¤Ï¤È¤â¤Ë¾åÎÓ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤È¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò·ç¤¤¤¿ÂÇÀþ¡£¤³¤ÎÆü¤â¡¢£³°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ¤ÈÄÀÌÛ¤·¡¢ÄË¤¤£²Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¤Ï°æ¾å´ÆÆÄ¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¡£
¡½¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ª¸ß¤¤¤µ¤Þ¤ÎÏÃ¡£¥ß¥¹¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ºòÆü¤ÎÌ´ÅÍ¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢º£Æü¤Î¹¨ÅÍ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÅÀ¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤µ¤»¤¹¤®¤Á¤ã¤¦¡£¿ô»ú¤¬»Ä¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£ÅÀ¿ô¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡Ê¥Ù¥ó¥Á¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡ËÄã¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Îä¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡½ÎÝ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤«¤é
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¡£ÎÝ¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤È¡¢ºîÀï¤¬ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Ï£´µå¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤è¤Ê¡£½éµå¤«¤é¤¤¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤·¡¢¥é¥¤¥Ç¥ë¤¬¤¤¿¤é¡¢¤¢¤«¤ó¤ï¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ï¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤«¡¢Æ¬Êú¤¨¤µ¤»¤Æ¤ä¤ë¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¤ä¤ê¤¿¤¤¡£ÌÀÆü¤«¤é¡Ê¤â»î¹ç¤Ï¡ËÂ³¤¯¤ï¤±¤Ç¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡½¹â¶¶¹¨¤ÎÅêµå¤Ï
¡Ö½ù¡¹¤Ë¤è¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¼ºÅÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ìî¼ê¿Ø¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢£²ÅÀ¡¢£³ÅÀ¤È¤Ã¤Æ¡¢¹¨ÅÍ¤¬£·²ó£±¼ºÅÀ¤Ê¤é¡¢¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¤Ç½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡©¤¢¤ì¤Ç¾¡¤ÁÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹¨ÅÍ¤Î¥®¥¢¤â¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤¯¤ó¤Ç¤¢¤²¤¿¤¤¡×