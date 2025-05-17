[5.17 ブンデスリーガ第34節](ライン・ネッカー・アレーナ)

※22:30開始

<出場メンバー>

[ホッフェンハイム]

先発

GK 1 オリバー・バウマン

DF 4 レオ・エスティゴーア

DF 25 ケビン・アクポグマ

DF 35 アルトゥール・シャベス

MF 3 パベル・カデジャーベク

MF 7 トム・ビショフ

MF 8 デニス・ガイガー

MF 16 アントン・シュタハ

MF 22 アレクサンダー・プラス

MF 27 アンドレイ・クラマリッチ

FW 23 アダム・フロジェク

控え

GK 37 ルカ・フィリップ

DF 19 ダビド・ユラセク

DF 34 スタンレー・エンソキ

MF 17 ウムト・トフムク

MF 20 フィン・オレ・ベッカー

FW 9 イーラス・ベブ

FW 21 マリウス・ビュルター

FW 26 ハリス・タバコビッチ

FW 29 バズマナ・トゥレ

監督

クリスティアン・イルツァー

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 15 エリック・ダイアー

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

DF 27 コンラッド・ライマー

DF 44 ヨシプ・スタニシッチ

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 7 セルジュ・ニャブリ

MF 11 キングスレイ・コマン

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 25 トーマス・ミュラー

控え

GK 18 ダニエル・ペレツ

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

DF 23 サシャ・ブイ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 16 ジョアン・パリーニャ

MF 24 ガブリエル・ビドビチ

FW 9 ハリー・ケイン

FW 10 レロイ・サネ

FW 41 J. Kusi-Asare

監督

ビンセント・コンパニ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります