ホッフェンハイムvsバイエルン スタメン発表
[5.17 ブンデスリーガ第34節](ライン・ネッカー・アレーナ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[ホッフェンハイム]
先発
GK 1 オリバー・バウマン
DF 4 レオ・エスティゴーア
DF 25 ケビン・アクポグマ
DF 35 アルトゥール・シャベス
MF 3 パベル・カデジャーベク
MF 7 トム・ビショフ
MF 8 デニス・ガイガー
MF 16 アントン・シュタハ
MF 22 アレクサンダー・プラス
MF 27 アンドレイ・クラマリッチ
FW 23 アダム・フロジェク
控え
GK 37 ルカ・フィリップ
DF 19 ダビド・ユラセク
DF 34 スタンレー・エンソキ
MF 17 ウムト・トフムク
MF 20 フィン・オレ・ベッカー
FW 9 イーラス・ベブ
FW 21 マリウス・ビュルター
FW 26 ハリス・タバコビッチ
FW 29 バズマナ・トゥレ
監督
クリスティアン・イルツァー
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 15 エリック・ダイアー
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 27 コンラッド・ライマー
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 11 キングスレイ・コマン
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 25 トーマス・ミュラー
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 23 サシャ・ブイ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 24 ガブリエル・ビドビチ
FW 9 ハリー・ケイン
FW 10 レロイ・サネ
FW 41 J. Kusi-Asare
監督
ビンセント・コンパニ
※22:30開始
<出場メンバー>
[ホッフェンハイム]
先発
GK 1 オリバー・バウマン
DF 4 レオ・エスティゴーア
DF 25 ケビン・アクポグマ
DF 35 アルトゥール・シャベス
MF 3 パベル・カデジャーベク
MF 7 トム・ビショフ
MF 8 デニス・ガイガー
MF 16 アントン・シュタハ
MF 22 アレクサンダー・プラス
MF 27 アンドレイ・クラマリッチ
控え
GK 37 ルカ・フィリップ
DF 19 ダビド・ユラセク
DF 34 スタンレー・エンソキ
MF 17 ウムト・トフムク
MF 20 フィン・オレ・ベッカー
FW 9 イーラス・ベブ
FW 21 マリウス・ビュルター
FW 26 ハリス・タバコビッチ
FW 29 バズマナ・トゥレ
監督
クリスティアン・イルツァー
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 15 エリック・ダイアー
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 27 コンラッド・ライマー
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 11 キングスレイ・コマン
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 25 トーマス・ミュラー
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 23 サシャ・ブイ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 24 ガブリエル・ビドビチ
FW 9 ハリー・ケイン
FW 10 レロイ・サネ
FW 41 J. Kusi-Asare
監督
ビンセント・コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります