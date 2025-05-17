フライブルクvsフランクフルト スタメン発表
[5.17 ブンデスリーガ第34節](Europa-Park Stadion)
※22:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 28 マティアス・ギンター
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
DF 37 M. Rosenfelder
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 9 ルーカス・ヘーラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 24 ヤニック フート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 34 M. Röhl
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
ユリアン・シュスター
[フランクフルト]
先発
GK 1 ケビン・トラップ
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 13 ラスムス・クリステンセン
MF 15 エリス・スキリ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 21 ナサニエル・ブラウン
MF 36 アンスガー・クナウフ
FW 11 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 33 イェンス・グラール
DF 5 A. Amenda
DF 29 ニール・エンクンク
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 20 ジャン・ウズン
MF 22 ティモシー・チャンドラー
FW 9 I. Matanović
FW 17 エリェ・ワイ
FW 30 ミシー・バチュアイ
監督
ディノ・トップメラー
※22:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 28 マティアス・ギンター
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
DF 37 M. Rosenfelder
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 9 ルーカス・ヘーラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 24 ヤニック フート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 34 M. Röhl
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
ユリアン・シュスター
[フランクフルト]
先発
GK 1 ケビン・トラップ
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 13 ラスムス・クリステンセン
MF 15 エリス・スキリ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 21 ナサニエル・ブラウン
MF 36 アンスガー・クナウフ
FW 11 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 33 イェンス・グラール
DF 5 A. Amenda
DF 29 ニール・エンクンク
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 20 ジャン・ウズン
MF 22 ティモシー・チャンドラー
FW 9 I. Matanović
FW 17 エリェ・ワイ
FW 30 ミシー・バチュアイ
監督
ディノ・トップメラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります