¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡Û¿¿ÄíÌÀ»Ö¤¬£²Ï¢ÂÐÈ¯¿Ê¡Ö½ÐÂ¤È¤«°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ËÜÂÎ¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ù¥¢¡¼¥º¥«¥Ã¥×¡×¤¬£±£·Æü¡¢Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡¡¿¿ÄíÌÀ»Ö¡Ê£´£±¡áÄ¹ºê¡Ë¤ÏÁ°È¾£³£Ò¡¢£³¥³¡¼¥¹¤«¤é£±£Í³°¤ò²ó¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀÄÌÚÏ¡¤ÈÀèÆ¬Áè¤¤¤òÅ¸³«¡££²£ÍÁ´Â®¥¿¡¼¥ó¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£²Ãå¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£¥¤¥ó¤Î¸åÈ¾£±£°£Ò¤Ï¡¢Èø¾å²íÌé¤Î¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤Ë¶þ¤·£²Ãå¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÂ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£½ÐÂ¤È¤«°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ËÜÂÎ¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤â¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È£²£¸¹æµ¡¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅöÃÏ»²Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¾ðÊó¼ý½¸¤Ë¤âÈ´¤«¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¼Äºê¸µ»ÖÁª¼ê¤ÈÁ°Àá¤«¤é¤Ä¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼ã¾¾¤ÎÄ´À°¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡£¸À¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ÅöÃÏ£Ç£×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÍ¥½Ð¡Ê£µÃå¡Ë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃÏ¸µ¼ÂÎÏ¼Ô¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÀ¸¤«¤·¡¢£²ÆüÌÜ°Ê¹ß¤â²÷Áö¤ò¸«¤»¤ë¡£