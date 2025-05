『愛も憎しみも沈黙の中で』(QiangTang /The Shubl Website+kkworld+Baili Junxi+Chujiujiang)第3回【全4回】性格は荒々しくて凶暴、正妻以外に9人の側室を側に置くほどの女好きで「暴君」との悪名もある鎮北王(ちんほくおう)に、妾として嫁ぐことになった口の利けない美しい奴隷・沈玉(シェンユゥ)。母親を守るため、主の娘の身代わりとして男であることを隠して妾になることを決めた。無垢で素直な沈玉が鎮北王に対して懸命に使えたことで、王は徐々に沈玉に惹かれていくが、そんな様子に嫉妬心を燃やす王妃が沈玉の正体を暴こうとし始めて――。古代中国の王宮を舞台にした愛情と嫉妬心が渦巻く中華ファンタジー『愛も憎しみも沈黙の中で』をお楽しみください!

QiangTang /The Shubl Website +kkworld+ Baili Junxi ©︎KuaiKan Comics/libre