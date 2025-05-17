¡Ö0－2¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¼ÄÄÍÂçÅÐ¤¬¸«¤»¤¿µÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç¤Î¡ÈÃæ¹ñÄ¶¤¨¡É¡¡ÂçÉñÂæ¤Ë¤â¼«Á³ÂÎ¤ò¶¯Ä´¡Öµ¤Éé¤¤¤¹¤®¤º¤Ë¤ä¤ë¡×¡ÚÀ¤³¦Âîµå2025¡Û
Âîµå¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò·è¤á¤ë¡ÖITTFÀ¤³¦ÂîµåÁª¼ê¸¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¡¦¥Éー¥ÏÂç²ñ¡Ê¸Ä¿ÍÀï¡Ë¡×¤¬17Æü¡¢¥«¥¿ー¥ë¡¦¥Éー¥Ï¤Ç³«Ëë¡£ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î1²óÀï¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°29°Ì¤Î¼ÄÄÍÂçÅÐ¡Ê°¦¹©Âç¡Ë¤ÏÆ±37°Ì¤ÎéÈô¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£4－2¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ2²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¢£Á°²óÂç²ñ¤Ï¸Î¾ã·ç¾ì
¼ÄÄÍ¤ÏÁ°²ó¤Î¥Àー¥Ð¥óÂç²ñ¤ò¸Î¾ã¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤ÎÀ¤³¦Âîµå¡£½éÀï¤ÇÂÐÖµ¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Î¥Ú¥ó¥Û¥ë¥Àー¤ÎÁ°¤Ë¡¢9－11¤Ç2¥²ー¥à¤òÍî¤È¤¹Å¸³«¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Âè3¥²ー¥à°Ê¹ß¤Î3Ï¢Â³¤Î¥Ç¥æー¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É·ÁÀª¤òµÕÅ¾¤µ¤»¤¿¼ÄÄÍ¡£ºÇ¸å¤Ï11－4¤ÇÂè6¥²ー¥à¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤ÆÁ¯¤ä¤«¤ÊµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¼ÄÄÍ¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¡Ö1¡¢2¥²ー¥àÌÜ¤Ï°¤¤¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢0－2¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¥×¥ìー¤ò¤·Â³¤±¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¤»î¹ç¤È¤Ï»×¤ï¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡ÊÌÜ¤ÎÁ°¤Î¡Ë´ÊÃ±¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤¢¤Þ¤êµ¤Éé¤¤¤¹¤®¤º¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¼ÄÄÍ¤Ïº£Âç²ñ¡¢¸Í¾åÈ»Êå¡Ê°æÂ¼²°¥°¥ëー¥×¡Ë¤È¤ÎÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Ï¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾å¤²¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤â¡¢Âç²ñÁ°¤Î¹¥Ä´¤µ¤òÊª¸ì¤ë»î¹ç¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£