¡Ö¤·¤¿¤¿¤«¤ÊÀï¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤¿¡×£³È¯²÷¾¡¤ÎµþÅÔ¡¢úÄ´ÆÆÄ¤¬¸ì¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¼ê±þ¤¨¡£ºÇ²¼°Ì¤Î²£ÉÍFM¤Ë¤â¸ÀµÚ¡ÖºòÇ¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¾¡ÅÀ¤ò¼è¤ì¤º¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¡Ä¡×
¡ÎJ£±Âè17Àá¡Ï²£ÉÍFM £°¡Ý£³ µþÅÔ¡¿£µ·î17Æü¡¿Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï£µ·î17Æü¡¢J£±Âè17Àá¤Ç²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤·¡¢£³¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é²£ÉÍFM¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤µ¤ì¡¢¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿µþÅÔ¤À¤¬¡¢¹â¤¤¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤ÈÁÇÁá¤¤¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç½ù¡¹¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤òÄÏ¤à¡£¤¹¤ë¤È31Ê¬¡¢¾¾ÅÄÅ·ÇÏ¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¸åÈ¾¤â¡¢²£ÉÍFM¤¬¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¸Ç¤¤¼éÈ÷¤Ç·èÄêÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤òºî¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿µþÅÔ¤Ï¡¢67Ê¬¤Ë±üÀî²íÌé¡¢81Ê¬¤ËÊ¡ÅÄ¿´Ç·½õ¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢£³¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¾¾ÅÄÅ·ÇÏ¤ÎÀèÀ©¥ß¥É¥ë¡ª
¡¡»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢µþÅÔ¤Î者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤òÁ´Éô½Ð¤»¤¿¤Î¤«¤È¸À¤¦¤È¥Ï¥Æ¥Ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áê¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò¾Ã¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤¿¤¿¤«¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯Àï¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤¦¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ä¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Èà¤é¤âÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¥Ô¥ó¥Á¤Ï¤¢¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«Â¤ò½Ð¤·¤Æ¼ºÅÀ¤òËÉ¤¤¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿·ë²Ì¤¬£³ÅÀ¼è¤é¤ì¤Æ¤â£´ÅÀ¼è¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤¹¤Ù¤¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡£±ÂÐ£±¤òºî¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òºî¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÂÔ¤Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤ÏÁª¼ê¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾¡¤ÁÊý¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È²æËý¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢º£Æü¤ß¤¿¤¤¤ÊÀï¤¤¤¬J£±¤Ç¤ä¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¿£±¤Ä°ã¤Ã¤¿¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à²£ÉÍFM¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾¡ÅÀ¤ò¼è¤ì¤º¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¡¢Áª¼ê¤È°ì½ï¤Ë¸÷¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤°Ç¤ÎÃæ¤òÆÍ¤¿Ê¤ó¤Çº£¤¬¤¢¤ë¡£¥Þ¥ê¥Î¥¹¤µ¤ó¤Ï¥ê¡¼¥°¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¸å´ü¤ÎÀï¤¤¤Î»þ¤ËÎÉ¤¤»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÍ¤¿¤Á¤¬¡ÊJ£±¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿£³Ç¯Á°¤Ë¡Ë¥³¥Æ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢ÌÜ¤¶¤·¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤é¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¥ê¡¼¥°¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡º£Àá¤Î¾¡Íø¤Ç£³°Ì¤ò·ø»ý¤·¤¿µþÅÔ¡£者´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¾¡¤Á¤ÇÂ¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼¡¤Î¥»¥ì¥Ã¥½¤È¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤È¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤µ¤ó¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤â¡¢¤·¤¿¤¿¤«¤Ë¡¢¤«¤Äí÷¤·¤¯¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ËÀï¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¶â»ÒÅ°¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï£µ·î17Æü¡¢J£±Âè17Àá¤Ç²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤·¡¢£³¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é²£ÉÍFM¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤µ¤ì¡¢¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿µþÅÔ¤À¤¬¡¢¹â¤¤¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤ÈÁÇÁá¤¤¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç½ù¡¹¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤òÄÏ¤à¡£¤¹¤ë¤È31Ê¬¡¢¾¾ÅÄÅ·ÇÏ¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¸åÈ¾¤â¡¢²£ÉÍFM¤¬¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¸Ç¤¤¼éÈ÷¤Ç·èÄêÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤òºî¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿µþÅÔ¤Ï¡¢67Ê¬¤Ë±üÀî²íÌé¡¢81Ê¬¤ËÊ¡ÅÄ¿´Ç·½õ¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢£³¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¾¾ÅÄÅ·ÇÏ¤ÎÀèÀ©¥ß¥É¥ë¡ª
¡¡»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢µþÅÔ¤Î者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤òÁ´Éô½Ð¤»¤¿¤Î¤«¤È¸À¤¦¤È¥Ï¥Æ¥Ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áê¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò¾Ã¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤¿¤¿¤«¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯Àï¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤¦¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£±ÂÐ£±¤òºî¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òºî¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÂÔ¤Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤ÏÁª¼ê¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾¡¤ÁÊý¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È²æËý¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢º£Æü¤ß¤¿¤¤¤ÊÀï¤¤¤¬J£±¤Ç¤ä¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¿£±¤Ä°ã¤Ã¤¿¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à²£ÉÍFM¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾¡ÅÀ¤ò¼è¤ì¤º¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¡¢Áª¼ê¤È°ì½ï¤Ë¸÷¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤°Ç¤ÎÃæ¤òÆÍ¤¿Ê¤ó¤Çº£¤¬¤¢¤ë¡£¥Þ¥ê¥Î¥¹¤µ¤ó¤Ï¥ê¡¼¥°¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¸å´ü¤ÎÀï¤¤¤Î»þ¤ËÎÉ¤¤»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÍ¤¿¤Á¤¬¡ÊJ£±¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿£³Ç¯Á°¤Ë¡Ë¥³¥Æ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢ÌÜ¤¶¤·¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤é¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¥ê¡¼¥°¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡º£Àá¤Î¾¡Íø¤Ç£³°Ì¤ò·ø»ý¤·¤¿µþÅÔ¡£者´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¾¡¤Á¤ÇÂ¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼¡¤Î¥»¥ì¥Ã¥½¤È¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤È¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤µ¤ó¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤â¡¢¤·¤¿¤¿¤«¤Ë¡¢¤«¤Äí÷¤·¤¯¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ËÀï¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¶â»ÒÅ°¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë