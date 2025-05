いきものがかりが、本日17日に大阪にて開催された<FM 802 MEET THE WORLD BEAT 2025>に出演。ステージの最後に披露された「じょいふる」のライブ映像を公開した。最新アルバム 『あそび』を引っ提げてメディア・パフォーマンスやフェス出演など精力的に活動しているいきものがかり。6月からはアリーナツアー<いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2025 〜ASOBI〜>が開催される。有明アリーナ公演1日目、横浜アリーナ公演2日目はソールドアウト。その他のチケットも先行受付中だ。

11thアルバム『あそび』





2025年4月30日(水)発売・初回生産限定盤:https://erj.lnk.to/asobi_CD1・通常盤:https://erj.lnk.to/asobi_CD2●初回生産限定盤 CD+Blu-ray品番:ESCL-6087〜6088 POS:4547366735031価格:¥6,050(税込)<仕様>スリーブケース仕様いきものカード071/072封入●通常盤 CD品番:ESCL-6089 POS:4547366735048価格:¥3,520(税込)<仕様>いきものカード071封入(初回仕様)▲通常盤【CD収録内容】M1 彩り (小田急グループ 企業CMソング)M2 ドラマティックおいでよ (日本テレビ系2024年10月期 日曜ドラマ「若草物語―恋する姉妹と恋せぬ私―」主題歌)M3 晴々!(TVアニメ『天穂のサクナヒメ』オープニングテーマ)M4 会いたいM5 自画像meets あそび ゆうM6 運命ちゃん (TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』オープニングテーマ)M7 あの日のことmeets 蓮見翔M8夕焼けが生まれる街 meets ハンバート ハンバート (NHKみんなのうた 2025年4-5月新曲)M9青のなかで (『三ツ矢サイダー』テーマソング)M10 Challenger (テレビ朝日系列「スーパーJチャンネル」テーマソング)M11 うきうきぱんだmeets fox capture planM12 遠くへいけるよmeets 松下奈緒 (ABCテレビ「朝だ!生です旅サラダ」テーマ曲)[Bonus Track]M13コイスルオトメ - From THE FIRST TAKE (ゼクシィ「ありのままの、ふたりのままで。篇」CMソング)M14気まぐれロマンティック - From THE FIRST TAKE【初回生産限定盤 Blu-ray 収録内容】■「彩り」Music Video&Behind The Scenes■「運命ちゃん」Music Video&Behind The Scenes■「青のなかで」Music Video&Behind The Scenes■「晴々!」Music Video&Behind The Scenes■「ドラマティックおいでよ」Music Video&Behind The Scenes■「会いたい」Music Video■「Challenger」Music VideoROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKAブルーバード気まぐれロマンティックキミがいる風が吹いているうるわしきひとじょいふるコイスルオトメ