¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ä¤«¤ó¤À»³ËÜ·ÃÂç¤¬¸ì¤ëàÎÞ¤ÎÊª¸ìá¡¡¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¤ÏÅÐ¾ì¶Ê¤Ë¤âÃíÌÜ
¡¡TNC¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤Î¼ãÂë±þ±çÈÖÁÈ¡Ö¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Î7ÆüÊüÁ÷Ê¬¤¬¡¢¸ø¼°YouTube¡Ö¤â¤â¥¹¥Ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬12Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¤Ä¤«¤ó¤À»³ËÜ·ÃÂç³°Ìî¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡£2022Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È9°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿25ºÐ¤ÎÁÇ´é¤Ë¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ç÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯3·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»³ËÜÁª¼ê¡£Æ°²è¤Ï¡Ö·ëº§À¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£°¦¤¹¤ëºÊ¤Ë¤Ï±óÀ¬Àè¤«¤éÅÅÏÃ¤Ç¤¹¤°¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö±ü¤µ¤ó¤â¤Á¤ç¤Ã¤Èµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤¦¤ë¤Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤½¤Î¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£Êó¹ð¤¬ÌëÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¿²¤Ü¤±¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê´î¤Ó¤ÏÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡»³ËÜÁª¼ê¤Ï4·î16Æü³ÚÅ·Àï¡Ê¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¥×¥í½é¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤ÎÈ¯´ø¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦°ìÀï¡£µÇ°¤¹¤Ù¤°ìÀï¤ò¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹±ü¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹»³ËÜÁª¼ê¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¡Ø¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡Ù¡Ø³Ê¹¥ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡Ù¡×¤È¡¢¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò³Ý¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö°ìÇ¯¤Ç¤âÄ¹¤¯¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿»³ËÜÁª¼ê¡£Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤°¦¾Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡²ó¤Î¡Ö¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤ÏTNC¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤Ç21Æü¤Î¸á¸å9»þ54Ê¬¤«¤éÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡ª
¡¡¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¼èºà¸åµ¡Ö¤È¤Ù¤È¤ÙÍª´©¹æ¡×¡ª¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¾ðÊó¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤àÈÖÁÈ¤Îà¥¦¥éÏÃá¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡úÆ±´ü&¸åÇÚ¤«¤é¤â½ËÊ¡
¡¡»³ËÜÁª¼ê¤¬1·³¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤È¤¡¢ÆÃ¤ËÆ±´ü¤ÎÀµÌÚÁª¼ê¤È¤Ï¸Ç¤¯°®¼ê¤ò¤·¤Æ¡¢´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÞ¸å¤Ç¤Ï»î¹çÁ°¤Î±ß¿Ø¤Ç¡¢Æ£ÅÄÍªÂÀÏºÁª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸åÇÚ¤ÎÁª¼êÃ£¤¬¡ÖµÇ°¤¹¤Ù¤Æü¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç»³ËÜÁª¼ê¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª¸ß¤¤¤Ë´èÄ¥¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢1·³¤Î»î¹ç¤Ç»³ËÜÁª¼ê¤¬¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤«¤¦»þ¡¢ÅÐ¾ì¶Ê¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤è¤Í♬¤½¤Î¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤Î7¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×FRUITS ZIPPER¤Ç¤¹¡£»³ËÜÁª¼ê¤ÏµîÇ¯12·î¤Ë2²ó¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡È¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼¡É¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¾Î¡Ë¡£ÅÐ¾ì¶Ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»³¤Á¤ã¤ó¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª