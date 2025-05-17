NOISEMAKER、全国17公演ツアー＋Zepp Hanedaワンマン開催決定
NOISEMAKERが、7月より全国ツアー＜NOISEMANIA SONIC HISTORY＞を開催することに加え、来年2026年1月にZepp Hanedaワンマンを行うことが発表となった。
◆NOISEMAKER 画像
＜NOISEMANIA SONIC HISTORY＞は“原点回帰”と“進化”を同時に感じられる特別なツアーだ。ライブでお馴染みの曲はもちろん、貴重な曲の披露も期待されるなど、過去をたどり未来を創る＜Sonic History＞は、バンドの“これまで”と“これから”をつなぐツアーになるとのこと。7月24日の札幌PENNY LANE24を皮切りに10月17日の大阪Yogibo META VALLEYまで17都市で開催される。
全国ツアーおよびZepp Hanedaワンマンのチケットオフィシャル一次先行は5月17日18:00より。
■全国ツアー＜NOISEMANIA SONIC HISTORY＞
07月24日 札幌PENNY LANE24
08月08日 仙台MACANA
08月10日 秋田club SWINDLE
08月11日 盛岡CLUBCHANGE WAVE
08月15日 金沢vanvanV4
08月17日 新潟CLUB REVERST
08月24日 千葉LOOK
08月31日 京都MUSE
09月10日 高松DIME
09月12日 岡山image
09月13日 広島SECOND CRUTCH
09月15日 福岡LIVEHOUSE CB
09月21日 静岡Sunash
09月28日 横浜F.A.D
10月03日 名古屋RAD HALL
10月12日 東京 新代田FEVER
10月17日 大阪Yogibo META VALLEY
▼チケット
【オフィシャル一次先行】
受付期間：5/17(土)18:00〜5/25(日)23:59
https://w.pia.jp/t/noisemakertour/
■＜NOISEMANIA PREMIUM＞
▼チケット
【オフィシャル一次先行】
受付期間：5/17(土)18:00〜5/25(日)23:59
https://w.pia.jp/t/noisemakertour/
■＜NOISEMAKER presents KITAKAZE ROCK FES. 2026＞
2026年4月25日(土) 北海道・Zepp Sapporo
2026年4月26日(日) 北海道・Zepp Sapporo
※詳細は後日改めて
関連リンク
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