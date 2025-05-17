´ããÝÄã¼ê½Ñ¤Ç°úÂàÈ¯É½¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥óÁª¼ê¡¡¼Ð»ë¼Ì¿¿¤Î¿´ÇÛ¤ò°ìÁÝ¡¢²óÉü¼¡Âè¤Ç¤ÏÉüµ¢»ëÌî¤Ë
³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBreakingDown¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡¢BD¡Ë¡×¤Ë9²ó¤Î½Ð¾ì·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢³ÊÆ®µ»°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿»³Àî¤½¤¦¤¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£°úÂàÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤¿±¦ÌÜ´ããÝÄã¼ê½Ñ¤Ë¤è¤ë±¦ÌÜ¤Î¼Ð»ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
15Æü¤ÎX¤Ç¡ÖºòÇ¯6·î28Æü¤Î»î¹ç¤Ç±¦ÌÜ´ããÝÄã¤ò¹üÀÞ¤·¡¢¼ê½Ñ¤ò2²ó¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å°ä¾É¤ÎÊ£»ë¤¬¹ó¤¯¡¢¼Ð»ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°úÂà¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤Î¥±¥¬¤òÍýÍ³¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÌÜ¤Î¾õÂÖ¡¡Ì´¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç±ÜÍ÷Ãí°Õ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸½ºß¤ÎÎ¾ÌÜ¤Î¾õÂÖ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£±¦ÌÜ¤Èº¸ÌÜ¤Î¹õÌÜ¤Î°ÌÃÖ¤Ë¹âÄãº¹¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»³Àî¤ÏÌó15Ê¬¤ÎÆ°²è¤Ç¸½ºß¤Î±¦ÌÜ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö²èÌÌ¤Î¿¿¤óÃæ¤«¤é²¼¤ò¸«¤Æ¤ëÊ¬¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¾åÉô¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤È¡ÖÌÜ¤Î°ÌÃÖ¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤Î¸«¤¨Êý¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼ê½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£ÀèÀ¸¤«¤é¤ÏÀ®¸ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÌÜ¤Î²óÉü¼¡Âè¤Ç¤Ï³ÊÆ®µ»Éüµ¢¤Ø¤Î°ÕÍß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¼«¿È¤ÎÆ°²è¤òÊäÂ¡£¡Ö¡¦±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¡¦ÌÜ¤Ï²èÁü¤Û¤ÉÌäÂêÌµ¤¤¡£¡¡¡¦¾å¸þ¤¯¤È¼Ð»ë¤Ë¤Ê¤ë¡¡¡¦°å¼Ô¤Ë¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¡¡¡¦¤½¤â¤½¤â´ããÝÄã¤Î¼ê½Ñ¤ÏÆñ¤¤¡¡¡¦¹ü¤ÏÂ¿Ê¬¸µÄÌ¤ê¡¡¡¦¤¢¤È¤ÏÌÜ¤Î¶ÚÆù¼¡Âè¢«¤³¤ì¤¬½ÅÍ×¡¡¡¦¤·¤Ð¤é¤¯ÍÍ»Ò¸«¤Æ¥À¥á¤Ê¤é¤Þ¤¿¼ê½Ñ¤¹¤ë¡¡¡¦¤Þ¤¿¼£¤Ã¤¿¤éÉüµ¢¤·¤¿¤¤¡¡¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
»³Àî¤ÎÆ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö²ø²æ¤·¤Æ¤â¥¤¥±¥á¥ó¤ä¤·¿´¤Þ¤Ç¥¤¥±¥á¥ó¤«¤è¡ª¡ª¡×¡Ö¼£ÎÅ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡£ÌµÍý¤»¤º¾Ç¤é¤º¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÇÂç¾æÉ×¡ª»³Àî¤¯¤ó¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¥¤¥±¥á¥ó¤À¤¾¡ª¡×¡Ö¤¢¤Î¼Ì¿¿¸«¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ÎÆ°²è¸«¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È°Â¿´¤·¤¿¡¢»³Àî¤½¤¦¤¤Î´°Á´Éü³è´ê¤Ã¤Æ¤ë¡¢³ÊÆ®µ»°Ê³°¤Ç¤â¿§¡¹½ÐÍè¤ë¤³¤È¤À¤é¤±¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»³Àî¤Ï22Ç¯1·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖBD4¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¡£Àî±Û·ºÌ³½ê½Ð¿È¤Î¤³¤á¤ª¤È¹³Áè¤ËÈ¯Å¸¡£¤³¤á¤ª¤Ë½³¤é¤ì¡¢¥Ñ¥¤¥×°Ø»Ò¤´¤È¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ê¡¢Æ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°Ê¹ß¡¢9²ó¤ÎBD¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£